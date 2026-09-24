La salud mental dentro del contexto de una vida que no siempre colabora con nuestros intentos de alcanzarla

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La salud mental dentro del contexto de una vida que no siempre colabora con nuestros intentos de alcanzarla

He leído que Aleks Syntek tuvo una especie de ”meltdown” en un concierto aquí en México. Conozco a algunos artistas que por carácter son malhumorados y regañan al público a veces. Nos es difícil mirar la parte humana de los artistas y saber que ellos pueden ser víctimas de “burnout”, de depresión, de problemas personales, de épocas de mala salud, y de los estallidos de frustración que todo mundo hemos tenido, generalmente en el momento menos oportuno. No sé qué le puede estar pasando a este cantante y a lo que quiero invitarnos a hacer es a observar nuestras reacciones y contemplar las veces que nosotros hemos tenido este tipo de eventos. No sé ustedes, pero yo sí he tenido explosiones desproporcionadas. En años recientes hemos puesto mucha énfasis en la salud mental, pero ¿qué ha significado eso para cada uno de nosotros? Creo que la expectativa es que lleguemos a una mayor comprensión de cómo las exigencias de la vida y nuestra afirmativa a cumplir con ellas nos puede afectar en lo más profundo, a veces sin aviso. Esta atención a la salud mental es relativamente nueva y apenas vamos comprendiendo, especialmente a nosotros mismos. Estamos pasando de pensar que la experiencia de vida es una experiencia común y que las creencias y valores son compartidos a una consciencia que nos muestra que de “común” tiene muy poco. Una pregunta que escucho casi a diario es, “¿Y esto es normal?”

Yo no sé si existe algo “normal”. Cada día se amplía la gama de lo que consideramos, tal vez no tanto “normal” pero sí aceptable. Mi opinión personal es que todo lo que construye es aceptable. ¿Vivo siempre dentro de los confines de lo que construye? No. Para hacerlo tendría que ser una persona cuasi iluminada, y no lo soy.

Dentro de mis 18 años de entrenamiento como psicoterapeuta aprendí que el camino hacia la vida, hacia la salud mental, es decir “sí” a la vida, a lo que construye aún cuando no sea necesariamente agradable. Tal vez Aleks Syntek no está en un momento en que está pudiendo decirle sí a la vida tal y como es. ¿Y yo? Y ¿qué se hace cuando no estoy pudiendo decir “sí”? ¿Acaso terapia?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
true

Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

true

POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

El arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, participó en ‘Tirando Bola’ con Franco Escamilla.

Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo
La karateka ha fortalecido su preparación con competencias internacionales y concentraciones en Egipto y España.

Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate
Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU
Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU