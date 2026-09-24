La salud mental dentro del contexto de una vida que no siempre colabora con nuestros intentos de alcanzarla

He leído que Aleks Syntek tuvo una especie de ”meltdown” en un concierto aquí en México. Conozco a algunos artistas que por carácter son malhumorados y regañan al público a veces. Nos es difícil mirar la parte humana de los artistas y saber que ellos pueden ser víctimas de “burnout”, de depresión, de problemas personales, de épocas de mala salud, y de los estallidos de frustración que todo mundo hemos tenido, generalmente en el momento menos oportuno. No sé qué le puede estar pasando a este cantante y a lo que quiero invitarnos a hacer es a observar nuestras reacciones y contemplar las veces que nosotros hemos tenido este tipo de eventos. No sé ustedes, pero yo sí he tenido explosiones desproporcionadas. En años recientes hemos puesto mucha énfasis en la salud mental, pero ¿qué ha significado eso para cada uno de nosotros? Creo que la expectativa es que lleguemos a una mayor comprensión de cómo las exigencias de la vida y nuestra afirmativa a cumplir con ellas nos puede afectar en lo más profundo, a veces sin aviso. Esta atención a la salud mental es relativamente nueva y apenas vamos comprendiendo, especialmente a nosotros mismos. Estamos pasando de pensar que la experiencia de vida es una experiencia común y que las creencias y valores son compartidos a una consciencia que nos muestra que de “común” tiene muy poco. Una pregunta que escucho casi a diario es, “¿Y esto es normal?”

Yo no sé si existe algo “normal”. Cada día se amplía la gama de lo que consideramos, tal vez no tanto “normal” pero sí aceptable. Mi opinión personal es que todo lo que construye es aceptable. ¿Vivo siempre dentro de los confines de lo que construye? No. Para hacerlo tendría que ser una persona cuasi iluminada, y no lo soy.

Dentro de mis 18 años de entrenamiento como psicoterapeuta aprendí que el camino hacia la vida, hacia la salud mental, es decir “sí” a la vida, a lo que construye aún cuando no sea necesariamente agradable. Tal vez Aleks Syntek no está en un momento en que está pudiendo decirle sí a la vida tal y como es. ¿Y yo? Y ¿qué se hace cuando no estoy pudiendo decir “sí”? ¿Acaso terapia?