La sensatez y la compasión. A veces es muy difícil vivirlos en referencia al mismo evento

Estos días han sido plagados de accidentes. Atropellados, motociclistas, coches que pierden control. En cada caso algún descuido o imprudencia. Las imágenes en redes sociales y en la prensa impactantes. Anoche estaba el “chipi-chipi” y la neblina y me tocó ir al centro. A pesar de tanto tráfico había un choque con daños fuertes frente al Seguro 2. No entiendo cómo. Íbamos a paso de tortuga. Los daños se percibían como de un percance a más alta velocidad. Pero, así las cosas.

Después del choque fatal de la semana pasada, se desataron todo tipo de comentarios. Uno de ellos fue, “Selección natural.” Me pareció muy desafortunado el comentario, aunque admito que los chicos que manejaban a alta velocidad y bajo efectos de alcohol debieron haber tomado una decisión más atinada. Si nuestra vida se rigiera por selección natural y mereciéramos morir por hacer tonterías, la mayoría de nosotros ya hubiéramos partido al más allá. Cuando menos, yo sí.

No niego que he hecho comentarios poco amables sobre personas y situaciones y tal vez es justo el reflejo de mi falta de compasión lo que me movió al leer ese comentario y otro que decía algo como, “Varios asesinos en potencia menos en el mundo.” Al compartir mi parecer, justo la persona que escribió esto me reclamó, diciendo que no me proyectara. Su comentario se me hizo un tanto celebratorio. Él lo niega y claro que lo que interpreto al ver y leer es mío, pero aún así, ambos comentarios me parecen desatinados.

Los chicos cometieron un error que les costó la vida. Hay una persona afectada además, y hoy no sé cómo va en su proceso. Lamento la situación en su completud, no solo una parte. Lamento que una persona en moto, que tal vez se descuidó, haya encontrado la muerte, y que un peatón que cruzó en un lugar no debido, a escasos pasos de un cruce peatonal con semáforo, igualmente haya fallecido. No sé cómo haremos para lograr la sensatez. Pero hoy apelo a la compasión.