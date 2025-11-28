$!La Siesta del Fauno y una Sinfonía Fantástica

Dos obras sinfónicas compuestas en el siglo 19 por dos músicos franceses dieron el golpe de timón a los derroteros de la música: la Sinfonía Fantástica (1830), de Hector Berlioz (1803-1869) y el Preludio a la siesta de un fauno (1894), de Claude Debussy (1862-1918). La Sinfonía Fantástica, primera obra de franco carácter programático, y el Preludio a la siesta de un fauno, primera joya orquestal del “impresionismo musical”, dieron paso a la nueva era de la música, esa que Schumann y Liszt vislumbraron como “la música del futuro”.

La interpretación de estas dos obras fundamentales del repertorio sinfónico fueron interpretadas por la Orquesta Filarmónica del Desierto en el marco del 60 aniversario de la Alianza francesa de Saltillo, bajo la batuta del director huésped, el argentino Luis Gorelik, quien realizó una interpretación mesurada, contenida en los linderos del espíritu de las piezas. Desde el primer pasaje del solo de flauta que abre el Preludio se percibió el cuidadoso fraseo y el timbre onírico que Gorelik trabajó en los días previos al concierto.

La OFDC logró una definición clara y equilibrada en el entramado armónico distribuido en bloques a lo largo del poema sinfónico que Debussy compuso en 1894, inspirado por la lectura del poema homónimo que el poeta simbolista, Stéphane Mallarmé, escribió a mediados de la década de 1860 (el poema se publicó por primera vez en 1866). La interpretación del conjunto orquestal coahuilense transmitió el cúmulo de sensaciones oníricas e inquietas del ser mitológico imaginadas en el texto poético y traducidas al plano sonoro por Debussy. A excepción de un breve pasaje donde las flautas “calaron” (se escucharon bajas de tono), el resto de la interpretación del conjunto se escuchó con un delicioso empaste impresionista, unas dinámicas bien construidas y un balance sonoro cimentado en una correcta lectura del estilo.