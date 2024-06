La simulación de la transparencia en Torreón

Es común que los municipios, el Estado o los sujetos obligados en general en materia de transparencia, no pongan a disposición de la ciudadanía información que por ley están obligados a transparentar, como contratos públicos.

Pero una cosa es esa y otra cosa es simular la transparencia y rendición de cuentas, como lo hace el Ayuntamiento de Torreón.

Me explico. En las últimas semanas he solicitado, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, una serie de contratos que me parecen por demás interesante conocerlos y que el municipio no los ha entregado, ni los ha puesto a disposición en su página de transparencia, como asegura lo hace en sus respuestas.

Se trata de licitaciones públicas que lanzaron entre marzo y abril para la adquisición de apoyos sociales y cuyas convocatorias sí están disponibles en su página, pero hasta ahora se cobijan en ello para no entregar los contratos.

Sí, la entrega de apoyos sociales en pleno contexto electoral. Por ejemplo, el fallo de la licitación LPN/DSA/014/2024 fue el 14 de marzo para la compra de sillas de ruedas, andadores y muletas. El 28 de marzo estaba programado el fallo de la licitación LPN/DSA/024/2024 para la compra de 260 mil 500 productos lácteos. En la misma fecha la licitación LPN/DSA/022/2024 para la compra de 90 mil 600 charolas de huevo. El 21 de marzo estaba programado el fallo de la licitación pública LPN/DSA/021/2024 para la compra de 6 mil 300 paquetes de material de construcción. El 20 de marzo se debió dar el fallo de la licitación LPN/DSA/020/2024 para la adquisición 8 mil 60 tinacos y el 18 de abril la licitación LPN/DSA/030/2024 para la adquisición de 66 mil paquetes de despensa.

Cinco licitaciones fallaron días antes de iniciar las campañas y una, la de las despensas, justo en plenas campañas.

El año pasado, en estas mismas fechas, no se lanzó ninguna licitación parecida relacionada con insumos sociales, al menos no hay nada disponible públicamente. Ya de por sí resulta sospechosa la adquisición de todos estos paquetes sociales en pleno contexto electoral.

Además de todo esto, resulta que en la página de transparencia, en el apartado de contratos o licitaciones, no está disponible, a la fecha, el proveedor contratado y, por consecuencia, tampoco el contrato.

Por ese motivo solicité, en pleno ejercicio de mi derecho de acceso a la información, la entrega de dichos contratos. El Ayuntamiento no negó la existencia, pero aseguró que estaban publicados, lo cual es rotundamente falso.

Mañosamente el gobierno coloca a disposición de la ciudadanía las convocatorias de las licitaciones, pero no los fallos ni mucho menos los contratos. Y cuando se solicita por transparencia estos últimos, remite al mismo apartado donde sólo se encuentran las convocatorias.

En la fracción XXX del artículo 21 de la Información Pública Mínima, donde es forzoso para los sujetos obligados publicar los resultados sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, únicamente aparecen tres documentos en 2024. En la descripción lo anuncian como contrato, pero en realidad son, otra vez, las convocatorias de licitaciones públicas para la contratación o adquisición de servicios.

AL TIRO

Existe un problema serio. Una cosa es que los municipios o el Estado, en este caso el gobierno de Torreón, no cumplan con publicar la información pública mínima como lo marca la ley, y otra cosa es que al solicitarles información simulen que la entregan canalizando a un apartado donde no está lo que requeriste.

El ICAI tiene que hacer algo ya ante estas simulaciones.