La trilogía de la impunidad

Bajo esta peculiar epistemología del cinismo, la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado no exige investigaciones exhaustivas, responsabilidades políticas ni consecuencias judiciales, sino una admirable disciplina discursiva.

La negación sistemática, elevada a la categoría de doctrina gubernamental constituye uno de los mecanismos más sofisticados —y grotescamente rudimentarios— de preservación del poder. Una suerte de anestesia institucional mediante la cual la realidad deja de ser un conjunto de hechos verificables para convertirse en un inconveniente narrativo que debe ser desmentido, minimizado o, mejor aún, atribuido a los adversarios conservadores.

Negar primero desde la mañanera, desacreditar después y esperar con la paciencia de quienes administran la impunidad, a que el siguiente escándalo sepulte al anterior.

La presunción de inocencia, principio indispensable de cualquier Estado de derecho, corre entonces el riesgo de ser pervertida hasta transformarse en presunción perpetua de intocabilidad. La ausencia de investigaciones eficaces se omite de manera conveniente al razonamiento.

En semejante escenario la opacidad adquiere rango de virtud administrativa, la lealtad política pretende sustituir a la evidencia y la retórica oficial aspira a convertirse en una rama autónoma de la criminología donde los delitos desaparecen por el simple expediente de no reconocerlos. Lo inquietante en la coyuntura actual no es que el gobierno esté rebasado por redes de narco-corrupción cuyas hidras son transversales, sino que la negación les funcione como un dispositivo de protección política frente a ellas.

La corrupción en Morena —hablando de transformaciones— la han convertido en el sofisticado arte de transmutar el poder público en patrimonio privado. La ley en un estorbo negociable y la ética en una extravagancia reservada para los ingenuos.

Es un sistema de saqueo voraz que ha perfeccionado la admirable habilidad de robar con solemnidad, mentir con convicción y administrar la impunidad con rigor burocrático.

En estos casi ocho años en el poder, este régimen ha exhibido su mayor genialidad; cómo disfrazar el abuso de legalidad, la complicidad de lealtad institucional y el enriquecimiento ilícito de inexplicable buena fortuna.

En su expresión más refinada, la corrupción ya no necesita esconderse.