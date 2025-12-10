Largo pasillo a la salida

En la universidad de la vida hemos recursado materias. Algunas por desdén o indigencia. A los ejércitos como el Zapatista de Liberación Nacional. Apapachados por el arzobispo Samuel García. Sede de quienes son los menos favorecidos en el país. Donde la tierra produce a raudales alimentos, Incluso petróleo por refinar.

Con provocación exacerbada les llaman chiriguillos. La tez morena, nada aparelada. El cabello lacio parado como agujas de nopalera.

A cada temporal le piden la mano de San. Judás Tadeo. Hasta ahora la pizarra, de los exvotos o lo plagado de toda urgencia, ni siquiera sirve el café de la 4T, Miel, Frijol, Gasolina y miles de ejemplos

Don Samuel comía solo. Varias veces lo saludamos en la cafetería. Sonora cuenta con os Todono O´doham, Seris y yaquis. Tribus orininales compartidas entre los estadis unidos de américa, además de la pobreza cotidiana de San Luis, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y miles de turistas de la mala existencia, en la famosa Bestia.

A ellas, las patronas, se les debe ya por generaciones cubrirles el reconocimiento a cubrir con el manto de la necesidad. Ellas han visto a cientos de miles volver y jamás regresar. Solo el cómplice del silencio.

En las otras urbes, el ejercito de los pobres, de Lucio Caballas, o la Liga 23 de Septiembre, idealistas con la inocencia, Hasta haber traspasado a las mismas células infiltradas, al cuidado de la plutocracuas.

A todos ellos, les va correspondiendo la fecha de cumplimiento. El liderazgo de izquierda basado en batear cervezas, historias apostilladas en la imposibilidad.

Los militares al orden de la cabella mayor del PRI. Todos debemos de saber quien termino con Jesús Piedra Ibarra. Sumar sin perdón u olvido. Aclarar nos permite lanzar el respiro profundo. Valiente. A los otros ya los juzgo las consecuencias del enriquecimiento inexplicable.