Largo pasillo a la salida

Opinión
/ 10 diciembre 2025
    Largo pasillo a la salida
    Samuel García, gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada, donde destacó los avances tecnológicos en inteligencia artificial y el desarrollo económicos. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Apapachados por el arzobispo Samuel García

En la universidad de la vida hemos recursado materias. Algunas por desdén o indigencia. A los ejércitos como el Zapatista de Liberación Nacional. Apapachados por el arzobispo Samuel García. Sede de quienes son los menos favorecidos en el país. Donde la tierra produce a raudales alimentos, Incluso petróleo por refinar.

Con provocación exacerbada les llaman chiriguillos. La tez morena, nada aparelada. El cabello lacio parado como agujas de nopalera.

A cada temporal le piden la mano de San. Judás Tadeo. Hasta ahora la pizarra, de los exvotos o lo plagado de toda urgencia, ni siquiera sirve el café de la 4T, Miel, Frijol, Gasolina y miles de ejemplos

Don Samuel comía solo. Varias veces lo saludamos en la cafetería. Sonora cuenta con os Todono O´doham, Seris y yaquis. Tribus orininales compartidas entre los estadis unidos de américa, además de la pobreza cotidiana de San Luis, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y miles de turistas de la mala existencia, en la famosa Bestia.

A ellas, las patronas, se les debe ya por generaciones cubrirles el reconocimiento a cubrir con el manto de la necesidad. Ellas han visto a cientos de miles volver y jamás regresar. Solo el cómplice del silencio.

En las otras urbes, el ejercito de los pobres, de Lucio Caballas, o la Liga 23 de Septiembre, idealistas con la inocencia, Hasta haber traspasado a las mismas células infiltradas, al cuidado de la plutocracuas.

A todos ellos, les va correspondiendo la fecha de cumplimiento. El liderazgo de izquierda basado en batear cervezas, historias apostilladas en la imposibilidad.

Los militares al orden de la cabella mayor del PRI. Todos debemos de saber quien termino con Jesús Piedra Ibarra. Sumar sin perdón u olvido. Aclarar nos permite lanzar el respiro profundo. Valiente. A los otros ya los juzgo las consecuencias del enriquecimiento inexplicable.

Temas


4T
política
Universidades

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

true

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
true

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno
El denunciante dijo que apelará la resolución judicial, al considerar que su caso debía sentar un precedente en la aplicación objetiva de la Ley Olimpia y la perspectiva de género.

Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia
Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

true

Largo pasillo a la salida
Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos

5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
true

Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el premio en representación de su madre.

Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT