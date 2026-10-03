Las cuatro emes de la gobernanza

Fue en coloquio con nuestro actual obispo Hilario. Las mencionaba él para indicar el camino de sabiduría para una buena dirección en esta familia diocesana: mantener, modificar, mejorar y motivar.

Mantener funcionando lo que ha dado resultados valiosos.

Modificar lo que se nota incompleto o insuficiente.

Mejorar lo que requiere actualización.

Y motivar lo que empieza con buenos pasos.

VERBOS QUE SE CONJUGAN

Es un error poner resistencias a lo que está cumpliendo con los requerimientos indispensables para una eficiencia aceptable.

Cuando una acertada investigación de diagnóstico delata defectos, carencias, inadaptaciones, si no se modifica, seguirá agravándose su insuficiencia. Superando cualquier conformismo o tradicionalismo inmovilizador, siempre será urgente mejorar lo que siempre se ha hecho, superando así la parálisis de congelarse en un más de lo mismo.

Surgen iniciativas renovadoras multiplicando aciertos. Necesitan una motivación impulsora para que no se detengan ante cualquier obstáculo.

PASTORALES DE ACOMPAÑAMIENTO

Se abre así el abanico de las diferentes pastorales territoriales y ambientales. Desde la raíz de la evangelización kerigmática, se perfilan los distintos ministerios laicales y se acompaña la fe de infancia, adolescencia, juventud, conyugalidad y adultos mayores.

Se fomentan las virtudes cardinales humanas junto con la fe, la esperanza y el amor, dentro de un plan pastoral en progreso constante.

INFRAINTELIGENCIA Y SUPERIGNORANCIA

A lo artificial, en la mente de Donald Trump, ya se le da categoría de superioridad sobre lo natural. Lo natural queda reducido entonces a infrainteligencia y superignorancia.

Las próximas generaciones tendrán que tener a la mano siempre alguna kriptonita debilitadora para que lo que es todavía conocido como IA, es decir inteligencia artificial, no empiece a acomplejar lo humano frente a lo robótico, al venir con aspavientos de “superinteligencia”...

FALSAS HAZAÑAS

Una hazaña es una acción o hecho ilustre, señalado y heroico que requiere un gran esfuerzo o valor.

Con ese disfraz se presentan acciones inhumanas de gran crueldad. Lo acontecido en la secundaria de Torreón es resultado de las influencias perniciosas de las redes sociales.

El consumo inmoderado y adicto de inserciones, que presentan lo horrendo como fascinante, hace que chavos influenciables amordacen conciencia y desboquen violencia.

Solo la adolescencia bien orientada evita los desquiciamientos deformantes de una juventud destructora.

TÉ CON FE

-¿Cualquiera puede seguir al hijo del hombre a donde quiera que vaya?

-Para seguirlo tiene que recordar que sigue a quien no tiene madriguera como los zorros, ni nido como los pájaros, ni dónde reclinar su cabeza. Tiene que romper ataduras familiares y poner la mano en el arado, sin volver la vista hacia atrás...