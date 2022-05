La reforma electoral impulsada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tiene luces y sombras, puntos positivos y otros negativos, por lo que en el presente editorial buscaré destacar los aspectos que me agradaron, pero también los que no e incluso los que me parecen un peligro.

El punto más delicado es que propone que los consejeros electorales sean electos por los ciudadanos, ...