Las malas decisiones ‘inundan’ Saltillo

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Opinión
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    Las malas decisiones ‘inundan’ Saltillo
    HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

La ciudad necesita visión a largo plazo: la solución no pasa únicamente por obras emergentes, sino por replantear el crecimiento urbano y respetar las zonas de escurrimiento natural

Cada temporada de lluvia resulta inevitable subrayar los riesgos de inundación en Saltillo para prevenir tragedias humanas. Sin embargo, como se ha documentado, esta problemática deriva de la inadecuada toma de decisiones que se ha tenido en el desarrollo urbano de la ciudad.

El comentario viene a cuento del reporte periodístico que publicamos en esta edición, basado en datos contenidos en el diagnóstico elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), que confirman una realidad preocupante: la mayor parte de los riesgos ha sido generada por decisiones humanas equivocadas, por la ausencia de planeación urbana y por la alteración sistemática de los cauces naturales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/salud-emocional-lo-que-se-requiere-es-prevencion-MJ20836468

El informe es contundente. Apenas el 11 por ciento de los riesgos de inundación está relacionado con las condiciones topográficas del terreno. El resto tiene origen en acciones que pudieron prevenirse. La acumulación de basura, que provoca el colapso de rejillas y sistemas pluviales, representa un 25 por ciento de incidencia. Pero el dato más alarmante es que el 62 por ciento de los riesgos corresponde a la desviación de cauces, la invasión de arroyos y la eliminación de flujos naturales para dar paso a desarrollos urbanos, vialidades o construcciones comerciales.

La problemática revela una combinación de omisiones institucionales y prácticas urbanas que durante años privilegiaron el crecimiento acelerado sobre la sustentabilidad y la seguridad de la población. La expansión de la mancha urbana sobre márgenes de protección y zonas federales redujo el espacio natural para el escurrimiento del agua y elevó la vulnerabilidad de cientos de familias.

Los ejemplos señalados en el estudio son evidencia clara de ello. La desaparición del arroyo La Cieneguita en el fraccionamiento Real del Sol, la modificación del arroyo El Mimbre por la construcción de Sendero Sur y la eliminación de un cauce en el área de la clínica 73 del IMSS son decisiones que hoy tienen consecuencias directas en la capacidad de la ciudad para enfrentar lluvias intensas.

A ello se suma otro dato preocupante: el 95 por ciento de los arroyos presenta problemas de contaminación o invasión de basura. Esto demuestra que el deterioro de los cuerpos de agua no sólo responde a una falta de regulación urbana, sino también a una deficiente cultura de cuidado ambiental y manejo de residuos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-por-errores-humanos-87-de-riesgos-de-inundacion-BM20863736

Saltillo enfrenta un desafío que exige visión de largo plazo. La solución no pasa únicamente por obras hidráulicas emergentes, sino por replantear el modelo de crecimiento urbano, respetar las zonas de escurrimiento y fortalecer la supervisión sobre nuevos desarrollos.

La ciudad todavía tiene margen para corregir el rumbo. Ignorar las advertencias técnicas y continuar permitiendo la alteración de los cauces naturales sólo incrementará los riesgos para el patrimonio, la infraestructura y, sobre todo, para la seguridad de la población.

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