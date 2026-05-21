Salud emocional: lo que se requiere es prevención

Uno de nuestros peores defectos, como sociedad, es el relativo a nuestra muy escasa cultura de la prevención. A contracorriente de la deseable actitud que implica anticiparse a los problemas, preferimos ignorarlos, incluso cuando resultan evidentes, y sólo reaccionar cuando estos generan sus peores consecuencias. E incluso en este último caso nuestras reacciones no suelen ser asertivas. Por el contrario, solemos limitarnos a la manifestación de opiniones, la búsqueda de culpables y la emisión de “muestras de solidaridad” hacia quienes hayan resultado víctimas.

La perseverancia en esta actitud nos coloca hoy ante el único resultado esperable de ello: el surgimiento de problemáticas endémicas que resultan muy difíciles de atender porque no hemos construido la infraestructura necesaria para hacerlo con eficacia. Uno de los muchos rubros en los cuales resulta evidente el señalamiento anterior es el de la atención a la salud emocional de las personas. Muchas son las causas que provocan estrés, agotamiento mental y, en general, un deterioro de la salud mental de las personas. Y tales causas están perfectamente identificadas desde hace mucho tiempo. Pero no hemos hecho nada –o casi nada– para atenderlas de fondo, es decir, para procurar su desaparición. Por ello, es absolutamente normal –e inevitable– que de forma cotidiana surjan a nuestro alrededor manifestaciones indeseables de tal realidad. El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al presunto intento de suicidio en el cual incurrió un profesor de secundaria en Saltillo. La información que se conoce del hecho señala que el docente se habría provocado una lesión en el pecho con un objeto punzocortante y que tal acción la realizó en su centro de trabajo.

La diputada local Magaly Hernández, quien coordina la Comisión de Educación en la actual Legislatura del Congreso local, señaló que hechos como éste deben asumirse como una alerta seria sobre la salud mental del magisterio. La especialista en salud mental y psicología educativa, Betzabé Elizarrarás García, afirmó que el docente es uno de los sectores más expuestos al desgaste emocional, debido a la constante interacción con estudiantes, padres de familia y problemáticas personales dentro del entorno escolar. Pero, aunque en este momento se desvíen las miradas hacia el gremio magisterial, a partir de este caso, lo cierto es que el desgaste emocional constituye una característica transversal de la sociedad y prácticamente no existe un grupo o un individuo que escape al fenómeno. Ello se debe, sobre todo, a que no nos hemos ocupado del tema y, por ello, las respuestas que hoy se tienen, para atender casos como el señalado, son poco eficaces más allá de la contingencia del momento. Habríamos de tomarnos el caso con seriedad y comenzar a trabajar en la construcción de verdaderas soluciones de fondo.