Las mujeres chinas que derrumbaron imperios

Los personajes de la antigüedad son difíciles de estudiar porque, generalmente, hay más leyenda que historia. En otras columnas he hablado de artistas que únicamente conocemos a través de sus obras y algunos relatos, no siempre comprobables, de sus vidas. Como lectora disfruto estos “cuentos” un tanto fantásticos y me gusta seguirles la pista. Esta semana fue el turno de “Princesas y concubinas de China”, un curioso libro de Bernard Llewellyn. Al principio pensé que se trataría sólo de personajes femeninos, pero no fue así. La obra es una compilación de escritos sobre emperadores, princesas y otros protagonistas del mundo cortesano en los tiempos de las dinastías más famosas, como la Tang, y en épocas más contemporáneas (siglo XVII, por poner un ejemplo). Algunos nombres ya los conocía, como el de Qin Shi Huang, el emperador biblioclasta que mandó destruir todos los libros para que no hubiera historia antes de él. O la del poeta Li Po, una de las grandes luminarias de la literatura que por su amor a la bebida fue incluido dentro de los “Ocho Inmortales del Jarro de Vino”.

Ya he escrito en otros espacios acerca de las poetas prostitutas chinas. Casi todas fueron niñas huérfanas condenadas a su suerte, reclutadas contra su voluntad para servir de “compañía”, intelectual y sexual, de los hombres. El libro de Bernard Llewellyn incluye a las mujeres icónicas y más famosas, aunque no por célebres tuvieron una vida menos trágica. La cultura china fue dura con el sexo femenino. A pesar del machismo y la desigualdad, las mujeres audaces hicieron de las suyas: viajaron por el mundo, dieron clases magistrales de poesía y derrumbaron imperios.