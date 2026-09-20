Lecturas prohibidas

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Opinión
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    Lecturas prohibidas

La lectura ha sido un acto de resistencia civil

Lo prohibido siempre ha sido un tema de interés para el ser humano, pues al sentir que se le restringe la posibilidad de desarrollar alguna actividad, se aviva el deseo de realizarla.

Desde los imperios antiguos hasta los estados modernos, la lectura ha sido vista como una actividad potencialmente subversiva. En el caso de los libros prohibidos en los pretéritos tiempos de la poderosa Iglesia católica, se podría entender que lo que se pretendía era evitar que los lectores llegaran a interpretaciones contrarias a la doctrina, así como contener alguna chispa al leer textos que cuestionaban las monarquías, las diferencias de clase y la ausencia de libertad; textos que, además, podrían provocar desórdenes sociales.

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En 1778, el rey Carlos III de España dispuso que en las tierras bajo su dominio se prohibiera la lectura del libro “El Año 2440”, del autor francés Louis-Sébastien Mercier, que imaginaba un mundo sin la tutela de la Iglesia y sin los derechos hereditarios de la monarquía. En los archivos de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, hoy Bustamante, Nuevo León, encontré una copia del documento de dicha prohibición.

Recordemos las puestas en escena de “El Tartufo”, obra teatral de Molière, que dirigiera Miguel Hidalgo y Costilla para ser presentada a sus feligreses antes del inicio del movimiento de Independencia, una pieza que conminaba al cambio del statu quo.

Finalmente, hoy permanecen algunas restricciones en prácticas religiosas que son base definitiva de la moral de comunidades enteras. Hay quienes insisten en declarar que no hay mejor límite que el que dicta la propia fe, a fin de evitar actos delictivos o conductas inapropiadas.

Debo aclarar que el catolicismo no es la única religión que se asienta en valores inamovibles. En el caso de México, en tiempos de la Reforma, la Iglesia católica perdió inmensas posesiones y un coto de poder que había sobrevivido por siglos.

La lectura ha sido finalmente un acto de resistencia civil; por ello, me alegra encontrar que en comunidades totonacas como la de San Pedro Petlacotla, en Tlacuilotepec, Puebla, existe un matrimonio que tiene su propia biblioteca, lo que permite que, en aquellas soledades y pobreza desesperanzadora, haya una ventana al conocimiento, porque además en este pueblo la conectividad digital no está presente, lo que convierte a los libros en instrumentos vigentes de conocimiento.

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Francamente, en un momento en el que se discute si la inteligencia artificial sigue desdoblándose y creciendo de tal manera que pueda llegar a ser independiente de las decisiones humanas, considero que esta tecnología jamás podrá sustituir la lectura profunda e íntima que un ser humano puede tener con relación a un libro.

Los libros son más que objetos: pueden ser inspiración de revoluciones de pensamiento. La lectura nos vincula con la libertad.

Hoy se proclama que vivimos en una época de acceso ilimitado a la información; sin embargo, existen nuevas formas de inaccesibilidad que funcionan como prohibiciones silenciosas. Investigaciones científicas, textos especializados o literatura en lenguas extranjeras pueden, en teoría, estar disponibles, aunque la falta de recursos económicos y de alfabetización digital actúa como barrera invisible para acceder a ellos. El conocimiento no está al alcance de un clic; la tecnología puede acompañar, pero no reemplazar la experiencia humana de leer con profundidad y libertad.

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