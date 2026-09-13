Segundo Encuentro Biocultural Magda Briones

Vivimos en medio de la desesperanza global, con una humanidad sin información suficiente para encarar los efectos del cambio climático, con los derechos humanos pisoteados en naciones de todos los continentes, con el latido permanente de la pobreza extrema de muchos y con la ignorancia de más personas de las que se podría pensar. Frente a este panorama, requerimos de ejemplaridades como la de la lagunera María Magdalena Briones Navarro, quien cumpliría el próximo 16 de septiembre 100 años de existencia; aunque llegó a los 95 en perfecta sincronía con su entorno y con la viveza de un espíritu crítico que siempre nos llevaba a importantes reflexiones de vida. Escribo desde Bustamante, Nuevo León, un lugar del que se enamoró desde su primer contacto con su sierra y la interculturalidad de su pueblo. Recuerdo la última vez, hace 10 años, que visitó sus cavernas, plazas y panaderías. La gente la quería a donde fuera porque se hacía útil y llegaba con las manos llenas.

El viernes 11 de septiembre inició la segunda edición de Circular Encuentro Biocultural Magda Briones en las espléndidas instalaciones del Museo del Desierto, un recinto que, sin duda, los coahuilenses deben presumir como una muy alta expresión de su identidad. En el auditorio del monumental edificio que contiene este museo se desarrolló el foro “Educación para la Acción Climática Efectiva en México”, un largo título para un esfuerzo que rendirá frutos por ser el punto de partida para la construcción de una cultura climática que urge presentar a todos los segmentos de la población mexicana con distintos enfoques y metodologías de comunicación. Me alegró ver entre los asistentes a la maestra Susana Estens, quien conoció a la enorme Magda por ser lagunera también y por luchar con el mismo propósito de resignificar ambientalmente un polígono geográfico tan lastimado por empresas avasalladoras que han succionado su agua y afectado su suelo y atmósfera. Hoy Susana se desempeña dignamente como secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Coahuila. El evento contempla también la entrega de la Medalla Magda Briones, que tendrá lugar en el Teatro Alfonso Garibay de Torreón el 26 de septiembre. Posteriormente, se llevará a cabo el remontaje de la pieza “Archi-vivo de Magda Briones” bajo la potente óptica del director escénico Jorge Vargas. Este teatrista ofrecerá un taller previo al montaje en esta misma ciudad, donde se encuentran depositados los restos mortales de la ilustre bailarina, actriz, dramaturga, pintora y ambientalista que imponía por su congruencia. Entre las actividades del Encuentro Biocultural se encuentra una ceremonia en el entorno de su tumba el día 16 de septiembre. Este acto me recuerda a las guardias de honor que por mucho tiempo se hacían al poeta Pedro Garfias, a quien doña Magda conoció.

El 1 de octubre, gracias a la visión del maestro Juan Luis Hernández Avendaño, iniciará la Cátedra Magda Briones, en la que la Universidad Iberoamericana, de la que es rector, hará equipo con la asociación Pro de Nazas A.C., para impulsar un programa enfocado en la resiliencia hídrica de la región. También formará parte del Encuentro Biocultural el Festival de la Tierra y el Cosmos, una celebración a la que Magda Briones acudió en su primera edición en el año de 2016. No obstante, conoció Bustamante desde 2007, gracias a un evento organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este festival cumplirá su décimo aniversario, que se llevará a cabo con la presencia de danzantes nahuas, otomíes y totonacas del 23 al 25 de octubre para honrar la memoria de la Maja mexicana.