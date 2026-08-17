Leyendas de Hollywood, cine mexicano y saltillense

El pasado jueves Hollywood se cubrió de luto con la muerte a los 97 años de Mark Rydell, nominado al Oscar a la Mejor Dirección de 1981 por su trabajo en “Los años dorados”.

Aunque la última película de Rydell como director fue hace justo 20 años —bajo el título de “La apuesta perfecta” y que a pesar de ser protagonizada por dos ganadores del Oscar como Kim Basinger y Forest Whitaker no resultó ser muy afortunada—, fue precisamente “Los años dorados” su punto más alto, al dirigir a dos leyendas hollywoodenses como Henry Fonda y Katharine Hepburn ya que al ganar las estatuillas doradas al Mejor Actor y Mejor Actriz de su año lo consolidaron como un gran director de actores para la pantalla grande, dando nominaciones a su vez a Bette Midler por “La Rosa” (1979) y “Por los Muchachos” (1981), entre otros más.

En total contraste, y como lo habíamos venido comentando desde las primeras columnas del mes, el viernes 14 se conmemoraron con exactitud los 130 años del inicio oficial del cine como espectáculo público en nuestro país, al haberse llevado a cabo el 14 de agosto de 1896 la primera exhibición del cinematógrafo de los hermanos Lumiere en la droguería Plateros — ubicada en Plateros número 9 (hoy Avenida Madero de la CDMX)— coincidiendo con el estreno nacional de una comedia de manufactura mexicana: “Loco México Mágico”, bajo la dirección del cineasta Carlos Santos (“Señora Influencer”) que prácticamente inundó los cines del país.

En lo que al momento de escribir estas líneas seguimos esperando las cifras de taquilla nacional para ver cómo le fue a “Loco México Mágico” frente a la avalancha de estrenos hollywoodenses del verano, el mismo viernes 14 fue de fiesta para el cineasta saltillense Ariel González, y no es para menos ya que compartió en sus redes sociales la buena nueva de que su ópera prima “Toda una vida” tendrá su premiere mundial en competencia en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se enfrentará contra nombres ya consolidados de la industria nacional como Diego Luna con una producción orgullosamente saltillense. ¡Felicidades!

Y para cerrar el espacio de hoy qué mejor manera de hacerlo que con otro importante cineasta norteamericano que dejó huella en el cine, no solo hollywoodense sino internacional, ya que el día de hoy hubiera cumplido 90 años de edad el reconocido actor. director y productor Robert Redford, quien al fallecer en septiembre del año pasado a los 89 no solo se le reconoció por ser un agente de cambio en el cine de su país en el cine de los 70’s, sino que a través de su instituto Sundance (llamado así en honor a su personaje del clásico western de 1969 “Butch Cassidy and the Sundance Kid”) inauguró el Festival de Cine del mismo nombre que mantiene su legado.

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