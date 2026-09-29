Penguin Random House acusa al IMPI de censura por libro que menciona a Gloria Trevi

El conflicto se encuentra ahora ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que concedió medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos de la resolución del IMPI. Por ello, mientras continúa el juicio, “Todo a la luz” puede permanecer en circulación.

La editorial sostiene que la decisión del instituto, que ordenó retirar del libro las menciones y fotografías de Gloria Trevi por considerar afectado su derecho a la propia imagen, podría establecer un precedente que limite la publicación de información sobre personas con proyección pública.

Penguin Random House (PRH) acusó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de censura por una resolución relacionada con el libro “Todo a la luz”, de Karla de la Cuesta, publicado en 2024 bajo el sello Grijalbo y centrado en el caso Trevi-Andrade.

¿QUÉ DETERMINÓ EL IMPI SOBRE EL LIBRO?

De acuerdo con Penguin Random House, el procedimiento comenzó en 2024, después de la publicación de la obra, cuando los abogados de Gloria Trevi solicitaron al IMPI medidas cautelares para detener su distribución.

La editorial señaló que en una primera resolución el instituto reconoció el carácter de interés público de Trevi y consideró que impedir la circulación del libro afectaría el derecho de la sociedad a estar informada.

Sin embargo, PRH sostiene que la resolución definitiva emitida en 2026 modificó ese criterio y determinó que debían eliminarse las menciones y fotografías de la cantante contenidas en la obra.

La resolución también impuso una multa de 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), además de multas diarias y acumulativas mientras el libro continuara disponible al público en las condiciones señaladas por el instituto.

Quetzali de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de PRH, cuestionó durante una conferencia el fundamento de la determinación y sostuvo que la resolución afecta la libertad de expresión.

“El instituto determinó que se prohibía y que pedía el retiro inmediato de los libros por afectar la propia imagen de Gloria Trevi”, afirmó.

PRH CUESTIONA EL ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN

Para Eduardo de la Parra, abogado responsable del litigio, uno de los puntos centrales de la controversia es que el IMPI habría determinado que no era aplicable la excepción relacionada con la libertad de expresión.

Según explicó durante la conferencia, la resolución también establece una prohibición que, desde la interpretación de la defensa, podría impedir a la editorial utilizar en futuras publicaciones el nombre o fotografías de Trevi sin su autorización.

De la Parra sostuvo que esto podría tener consecuencias para obras periodísticas o de investigación que aborden a personas con proyección pública.

El abogado explicó que, conforme a los criterios jurídicos que citó durante su intervención, el concepto de figura pública puede abarcar tanto a funcionarios vinculados con el ejercicio del poder como a particulares con proyección pública, entre ellos artistas, deportistas y empresarios.

La editorial considera que el alcance de esta controversia va más allá del libro de De la Cuesta y plantea una discusión sobre los límites entre el derecho a la propia imagen y la libertad de expresión.

EL LIBRO CONTINÚA A LA VENTA POR ORDEN CAUTELAR

Penguin Random House informó que el primer tiraje de “Todo a la luz” fue de 3 mil ejemplares y que posteriormente se realizaron reimpresiones, con cerca de 7 mil libros disponibles para su venta.

La editorial acudió al TFJA para impugnar la resolución administrativa y el tribunal concedió medidas cautelares que suspenden provisionalmente sus efectos.

Esto permite que la obra continúe comercializándose mientras se resuelve el juicio. La medida cautelar no representa todavía una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.

¿DE QUÉ TRATA “TODO A LA LUZ”?

Enrique Calderón, editor de la obra, defendió la publicación y explicó que el libro no fue concebido como un “ajuste de cuentas”.

De acuerdo con PRH, Karla de la Cuesta realizó una investigación a partir de su experiencia como víctima y de la revisión de un expediente penal relacionado con delitos de abuso, explotación y trata.

La autora estudió Derecho y analizó documentación judicial del caso para desarrollar la obra, de acuerdo con la explicación proporcionada por la editorial durante la conferencia.

Calderón sostuvo que el debate generado por la resolución no se limita al contenido del libro, sino que involucra la posibilidad de restringir la circulación de una obra que aborda hechos considerados de interés público.

CANIEM OFRECE APOYO A PENGUIN RANDOM HOUSE

Diego Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), también participó en la conferencia.

Al ser cuestionado sobre el convenio de colaboración firmado entre la Cámara y PEN Internacional para la defensa de la libertad de publicación, señaló que el acuerdo funciona como una herramienta disponible para sus afiliados.

“Ese convenio con PEN Internacional es como una caja de herramientas para los afiliados, y por supuesto que este convenio está a disposición de Penguin y de cualquier otro afiliado”, declaró.