Jeremy Ormaza, joven promesa del futbol ecuatoriano, muere acribillado

Jeremy Ormaza se desempeñaba principalmente como delantero , aunque también podía ocupar otras posiciones ofensivas. Su carrera profesional apenas comenzaba y estuvo ligada principalmente al futbol de la región de Santa Elena.

Hasta ahora no existe un móvil confirmado públicamente ni una conclusión oficial que permita relacionar el asesinato con la actividad futbolística de Ormaza.

El futbolista, conocido en su entorno como “El Loco” , se encontraba en una discoteca ubicada sobre la avenida 22 de Diciembre . De acuerdo con los primeros reportes, cuando salió del establecimiento fue atacado a tiros y recibió múltiples impactos de bala. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El futbol ecuatoriano vuelve a quedar marcado por la violencia. Jeremy Williams Ormaza Villamar, de apenas 20 años , murió después de ser víctima de un ataque armado durante la madrugada del domingo 27 de septiembre , en Salinas, provincia de Santa Elena.

El jugador tuvo participación con 9 de Octubre FC, además de pasar por Santa Elena Sporting Club, Milagro FC, Cobras FC y Huancavilca, entre otros equipos. De acuerdo con registros publicados por El Comercio, disputó tres partidos con 9 de Octubre, dos de ellos correspondientes a la Serie B y uno a la Copa Ecuador.

Uno de los capítulos más importantes de su corta trayectoria ocurrió en las categorías formativas. Ormaza fue considerado para procesos juveniles de la Selección de Ecuador, incluyendo trabajos de preparación dentro de las divisiones menores de la Tricolor.

La Federación Ecuatoriana de Futbol lamentó públicamente su fallecimiento y envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. La noticia también provocó mensajes de despedida de los clubes por los que pasó el joven futbolista.

LA NOCHE QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

La información disponible señala que el ataque ocurrió cuando Ormaza abandonaba la discoteca. Los primeros reportes coinciden en que fue atacado con múltiples disparos y que posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Una investigación publicada por El Diario señala que otra persona que se encontraba con el futbolista también resultó herida. Ese medio reportó además que las autoridades realizaron diligencias para tratar de reconstruir lo sucedido.

Sin embargo, algunos elementos mencionados en reportes periodísticos corresponden todavía a líneas de investigación y testimonios, por lo que no pueden presentarse como hechos confirmados ni como una explicación definitiva del crimen.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para establecer qué ocurrió antes, durante y después del ataque, además de identificar a los responsables. La responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las evidencias recopiladas por las autoridades.

La muerte de Ormaza ocurre en un contexto especialmente delicado para el futbol ecuatoriano. De acuerdo con recuentos publicados por medios locales, varios futbolistas han muerto de manera violenta durante los últimos meses.

Entre los casos registrados aparecen Mario Pineida, jugador de Barcelona SC asesinado en diciembre de 2025; Miguel Nazareno, de Independiente Juniors; Jonathan González; además de Maicol Valencia y Leandro Yépez, quienes murieron durante un ataque armado en Manta. También figura Harvin Medranda Aguas, fallecido en agosto de 2026.

Los recuentos publicados después del asesinato de Ormaza difieren ligeramente en el número total dependiendo de los criterios utilizados para incluir a jugadores profesionales, juveniles y futbolistas de categorías inferiores. Primicias contabilizó a Ormaza como el séptimo jugador asesinado en un periodo de 13 meses, mientras que otros medios han utilizado periodos y criterios distintos.

El dato permite dimensionar el impacto que los hechos violentos han tenido sobre personas vinculadas al futbol ecuatoriano, aunque cada uno de los casos tiene circunstancias particulares y no existe información que permita afirmar que estén relacionados entre sí.

Para Ormaza, el sueño de consolidarse como futbolista profesional quedó interrumpido a los 20 años. Había recorrido equipos de distintas categorías y conseguido formar parte de procesos juveniles de la Selección de Ecuador.