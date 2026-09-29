‘El Desaire’ cruza fronteras y suma otro reconocimiento en Londres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La ópera prima de Gabriel Ramos recibe un nuevo galardón internacional mientras mantiene su recorrido por las salas de cine mexicanas durante su quinta semana en cartelera
El mensaje, las actuaciones, los paisajes y el talento detrás de la película coahuilense ‘El Desaire’ continúan cosechando éxitos, luego de que la cinta ganara en Londres un premio como parte del Festival Activists Without Borders, donde compitió contra otras producciones de distintos países.
Este nuevo triunfo es un estímulo más, no solo por el renombre que aporta al elenco encabezado por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, sino también por mantener sobre la mesa el tema de la violencia de género y recordar que no es exclusivo de un solo país.
Con este premio, la producción cinematográfica coahuilense destaca en la Selección Oficial y recibe un Galardón Honorífico por sus esfuerzos en el cine social, dentro del Festival de Cine Activistas Sin Fronteras 2026.
SIGUE EN CARTELERA
Respecto a la película en cartelera, continúa en diversos complejos a nivel nacional, por lo que la ópera prima de Gabriel Ramos sigue en exhibición.
“Estamos muy contentos porque vamos por nuestra quinta semana en cartelera gracias a la respuesta de la gente”, dijo el cineasta en una charla breve con VMÁS.
De hecho, en su primer fin de semana, ‘El Desaire’ se colocó como la cuarta película mexicana más vista, compartiendo cartelera con ‘Gungo y Los Juegos Cavernícolas’ y ‘Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes’, de acuerdo a CANACINE.
¿DÓNDE VER ‘EL DESAIRE’ EN SALTILLO?
Mañana, miércoles 30 de septiembre, la película filmada en las calles principales de Saltillo será exhibida de manera especial en León, Guanajuato, a la par que continúa su paso por los cines.
En Saltillo todavía se puede ver en el complejo Cinépolis La Nogalera este miércoles a las 2:05 pm, mientras que en Plaza Patio tiene funciones disponibles a las 2:00, 6:50, 9:25 y 9:50 pm. Además, en Paseo Villalta las funciones para ‘El Desaire’ son a las 2:05 y 9:40 pm.