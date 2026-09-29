‘El Desaire’ cruza fronteras y suma otro reconocimiento en Londres

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    ‘El Desaire’ cruza fronteras y suma otro reconocimiento en Londres
    Exhibición. Las calles y paisajes de Saltillo forman parte de la identidad visual de ‘El Desaire’, producción que mantiene su recorrido por las salas mexicanas. FOTO: OMAR SAUCEDO

La ópera prima de Gabriel Ramos recibe un nuevo galardón internacional mientras mantiene su recorrido por las salas de cine mexicanas durante su quinta semana en cartelera

El mensaje, las actuaciones, los paisajes y el talento detrás de la película coahuilense ‘El Desaire’ continúan cosechando éxitos, luego de que la cinta ganara en Londres un premio como parte del Festival Activists Without Borders, donde compitió contra otras producciones de distintos países.

Este nuevo triunfo es un estímulo más, no solo por el renombre que aporta al elenco encabezado por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, sino también por mantener sobre la mesa el tema de la violencia de género y recordar que no es exclusivo de un solo país.

Con este premio, la producción cinematográfica coahuilense destaca en la Selección Oficial y recibe un Galardón Honorífico por sus esfuerzos en el cine social, dentro del Festival de Cine Activistas Sin Fronteras 2026.

SIGUE EN CARTELERA

Respecto a la película en cartelera, continúa en diversos complejos a nivel nacional, por lo que la ópera prima de Gabriel Ramos sigue en exhibición.

“Estamos muy contentos porque vamos por nuestra quinta semana en cartelera gracias a la respuesta de la gente”, dijo el cineasta en una charla breve con VMÁS.

De hecho, en su primer fin de semana, ‘El Desaire’ se colocó como la cuarta película mexicana más vista, compartiendo cartelera con ‘Gungo y Los Juegos Cavernícolas’ y ‘Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes’, de acuerdo a CANACINE.

¿DÓNDE VER ‘EL DESAIRE’ EN SALTILLO?

Mañana, miércoles 30 de septiembre, la película filmada en las calles principales de Saltillo será exhibida de manera especial en León, Guanajuato, a la par que continúa su paso por los cines.

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En Saltillo todavía se puede ver en el complejo Cinépolis La Nogalera este miércoles a las 2:05 pm, mientras que en Plaza Patio tiene funciones disponibles a las 2:00, 6:50, 9:25 y 9:50 pm. Además, en Paseo Villalta las funciones para ‘El Desaire’ son a las 2:05 y 9:40 pm.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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