‘El Desaire’ cruza fronteras y suma otro reconocimiento en Londres

El mensaje, las actuaciones, los paisajes y el talento detrás de la película coahuilense ‘El Desaire’ continúan cosechando éxitos, luego de que la cinta ganara en Londres un premio como parte del Festival Activists Without Borders, donde compitió contra otras producciones de distintos países.

Este nuevo triunfo es un estímulo más, no solo por el renombre que aporta al elenco encabezado por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, sino también por mantener sobre la mesa el tema de la violencia de género y recordar que no es exclusivo de un solo país.

Con este premio, la producción cinematográfica coahuilense destaca en la Selección Oficial y recibe un Galardón Honorífico por sus esfuerzos en el cine social, dentro del Festival de Cine Activistas Sin Fronteras 2026.