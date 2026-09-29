Reportan restauranteros de Saltillo que no hay cancelaciones de posadas

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    Reportan restauranteros de Saltillo que no hay cancelaciones de posadas
    Para los sábados 5 y 12 de diciembre podría ya no haber espacios para realizar posadas, pero el resto de días aún se tiene oportunidad. Especial

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El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, comentó que las posadas contratadas hasta ahora por las empresas siguen en pie y no se ha registrado ninguna cancelación.

Agregó que a partir de noviembre comenzarán las posadas empresariales y las organizadas por los colegios. Destacó que la principal ventaja es que no se han presentado cancelaciones, por lo que los eventos pactados y contratados se mantienen, lo que consideró una buena señal.

https://vanguardia.com.mx/dinero/empresas-de-saltillo-se-anticipan-con-reservacion-para-sus-posadas-navidenas-OO22970358

“Más o menos el 80 por ciento de las empresas o sectores industriales estarán teniendo sus posadas este año y, si recuerdas, bajamos hasta un 40 por ciento en las temporadas complicadas”, aseguró.

García Reyes indicó que, de febrero a septiembre de cada año, las empresas reservan sus espacios para la temporada de posadas, por lo que actualmente la mayoría de los recintos grandes ya están apartados.

$!Isidoro García, presidente de la Canirac, dijo que las empresas reservan con antelación, incluso desde febrero.
Isidoro García, presidente de la Canirac, dijo que las empresas reservan con antelación, incluso desde febrero. Especial

Señaló que posiblemente ya no haya disponibilidad para los sábados 5 y 12 de diciembre, aunque todavía se pueden hacer reservaciones para noviembre o el fin de semana previo al 24 de diciembre. No obstante, para esas fechas también estará instalada la Expo Feria.

En cuanto a los precios de las posadas, comentó que las tarifas de los recintos aumentaron alrededor de un 5 por ciento, mientras que los platillos registraron incrementos de entre 10 y 12 por ciento, debido a las variaciones de costos que se presentaron durante el año.

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Por otra parte, sobre el impacto que podría generar un nuevo recorte de las exportaciones de diésel de Estados Unidos a México, comentó que cualquier situación de desabasto termina encareciendo los productos, por lo que esperan que el impacto en este rubro no sea tan fuerte.

“Sabemos que todo lo que son energéticos son fundamentales para cualquier industria; la restaurantera no es la excepción, por la transportación de materias primas, verduras, lácteos, cárnicos e incluso por el traslado de nuestro personal”, aseguró.

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