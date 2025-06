Liar, liar, pants on fire, swinging from a telephone wire. Y tú ¿cuántas mentiras has usado hoy?

¿Cuántas mentiras dijiste hoy? Comencemos con haber respondido, “Bien”, cuando te preguntaron cómo estabas esta mañana. La lista continúa. Respondiste, “Sí”, cuando te preguntaron si estabas a gusto, si te ha gustado la comida, si tienes tiempo. Dijiste que no te faltaba nada, que no te estaban molestando ni quitando el tiempo, que no tenías ya lugar para el postre. Admiraste falsamente el vestido de la comadre o los resultados de su última cirugía estética.

¿Qué haces cuando te piden un favor? “Claro que sí. Te lo tengo para el domingo.” Por allá del martes respondes que no has tenido nada de tiempo. Otra mentira. Un maestro nos enseñó en una ocasión que hay muchas maneras de decir “no”. Un ejemplo es admitir que lo que el otro me pide no cabe dentro de mis prioridades en el momento. O simplemente decir que no queremos hacer el favor. Se vale.

Estoy viendo una telenovela española. Siempre he observado que en las telenovelas de no haberse dicho una mentira de entrada, no habría historia que contar. En este momento de la historia esa primera mentira se juntó con una veinte más. Me dan ganas de juntar a los personajes y decirle a toda la familia que el hijo de la criada es hijo del tío que fue asesinado, que la tía de la protagonista con ayuda de la nana orquestó el asesinato de su padre, que el hombre de la casa pequeña y la mujer de la casa grande que son amantes también son medios hermanos. Disfrutaría mucho de esa reunión.

Mentimos a diario. Podríamos decir que enmascaramos la verdad. Nuestras familias tienen secretos que se esconden tras mentiras. No me agrada toparme con mentiras, ni las más veladas. “Qué tu sí sea sí y tu no sea no.” Creo que eso viene en la Biblia como una alternativa a jurar en vano.

La verdad es incómoda, a veces. Y mi verdad no siempre corresponde con tu verdad, y entonces, el concepto en sí de la verdad es complicado. Habiendo dicho eso, sé cual es mi verdad, ¿o no? Me propongo hoy observar mi verdad, incluyendo la que descubrí hoy en terapia. ¿Y tú?