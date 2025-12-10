$!Líderes en Red: Estrategias para organizar, investigar y conectar

Ante la evidente falta de Liderazgos en las instituciones, ha aumentado la desconfianza hacia ellas. Especialmente en nuestra actualidad, donde surgen los líderes influencers que venden sólo imagen (fotos y reels), pero no cambios tangibles en sus organizaciones. Es decir, se privilegia la figura del líder como un sujeto “carismático”, en el cual se reducen sus aspiraciones de cambio o ambiciones por mejorar la realidad de sus instituciones, disminuyendo el sentido de la complejidad colectiva y marginando aportes comunitarios significativos.

Emergen entonces problemas como la hiperpersonalización de liderazgo, la crisis de confianza institucional, la sobrecarga emocional y la gestión reactiva de la incertidumbre, cuyas consecuencias incluyen desmotivación, conflictos internos y pérdida de cohesión comunicativa. Desde una perspectiva crítica, Grint (2005) argumenta que el liderazgo no es una cualidad individual, sino una construcción social que depende del contexto y del tipo de problema —técnico, político o adaptativo— que se enfrenta.

Kellerman (2012) introduce la noción de followers (seguidores) y contexts (contextos) para mostrar que el poder del líder es limitado y relacional, mas no absoluto. Por su parte, Burns (1978) resalta que los líderes deben pensarse como colectivo y transformacionales, pues es así como se produce el cambio, y es cuando líder y sus seguidores elevan mutuamente su compromiso ético.

Con la experiencia del COVID-19, desde el Observatorio de Fenómenos en Internet decidimos diseñar un programa en línea, público y gratuito, llamado la Semana de la Digitalidad. Esta iniciativa tiene como objetivo: “Divulgar conocimiento científico de investigaciones que abordan fenómenos que involucran el uso de Internet; y propiciar el diálogo entre nuestras comunidades educativas con profesionistas que laboran en la web para el sector público y privado”, que suele estar restringido a la sociedad.

Hace unos meses asumí junto a tres colegas el liderazgo de la Red Nacional de Observatorios de Medios del CONEICC (ROM). La ROM decidió dar continuidad a la responsabilidad de llevar a cabo la sexta edición, expandiendo su audiencia desde el compromiso del CONEICC con la divulgación del conocimiento. Esta sexta edición lleva por nombre “Líderes en Red: Estrategias para organizar, investigar y conectar”, en donde invitamos a líderes nacionales e internacionales para que compartan sus experiencias, dificultades y desafíos organizacionales, con la ética que los caracteriza y el esfuerzo colectivo. Todos ellos son investigadores e investigadoras reconocidos y consolidados en sus áreas, quienes han logrado posicionarse y enaltecer sus espacios pese a las limitaciones y aprovechando las oportunidades institucionales de sus contextos.