$!Líderes en Red: Estrategias para organizar, investigar y conectar

Desde el Observatorio de Fenómenos en Internet decidimos diseñar un programa en línea, público y gratuito, llamado la Semana de la Digitalidad
Ante la evidente falta de Liderazgos en las instituciones, ha aumentado la desconfianza hacia ellas. Especialmente en nuestra actualidad, donde surgen los líderes influencers que venden sólo imagen (fotos y reels), pero no cambios tangibles en sus organizaciones. Es decir, se privilegia la figura del líder como un sujeto “carismático”, en el cual se reducen sus aspiraciones de cambio o ambiciones por mejorar la realidad de sus instituciones, disminuyendo el sentido de la complejidad colectiva y marginando aportes comunitarios significativos.
Emergen entonces problemas como la hiperpersonalización de liderazgo, la crisis de confianza institucional, la sobrecarga emocional y la gestión reactiva de la incertidumbre, cuyas consecuencias incluyen desmotivación, conflictos internos y pérdida de cohesión comunicativa. Desde una perspectiva crítica, Grint (2005) argumenta que el liderazgo no es una cualidad individual, sino una construcción social que depende del contexto y del tipo de problema —técnico, político o adaptativo— que se enfrenta.
Kellerman (2012) introduce la noción de followers (seguidores) y contexts (contextos) para mostrar que el poder del líder es limitado y relacional, mas no absoluto. Por su parte, Burns (1978) resalta que los líderes deben pensarse como colectivo y transformacionales, pues es así como se produce el cambio, y es cuando líder y sus seguidores elevan mutuamente su compromiso ético.
Con la experiencia del COVID-19, desde el Observatorio de Fenómenos en Internet decidimos diseñar un programa en línea, público y gratuito, llamado la Semana de la Digitalidad. Esta iniciativa tiene como objetivo: “Divulgar conocimiento científico de investigaciones que abordan fenómenos que involucran el uso de Internet; y propiciar el diálogo entre nuestras comunidades educativas con profesionistas que laboran en la web para el sector público y privado”, que suele estar restringido a la sociedad.
Hace unos meses asumí junto a tres colegas el liderazgo de la Red Nacional de Observatorios de Medios del CONEICC (ROM). La ROM decidió dar continuidad a la responsabilidad de llevar a cabo la sexta edición, expandiendo su audiencia desde el compromiso del CONEICC con la divulgación del conocimiento. Esta sexta edición lleva por nombre “Líderes en Red: Estrategias para organizar, investigar y conectar”, en donde invitamos a líderes nacionales e internacionales para que compartan sus experiencias, dificultades y desafíos organizacionales, con la ética que los caracteriza y el esfuerzo colectivo. Todos ellos son investigadores e investigadoras reconocidos y consolidados en sus áreas, quienes han logrado posicionarse y enaltecer sus espacios pese a las limitaciones y aprovechando las oportunidades institucionales de sus contextos.
La semana se llevará a cabo del 15 al 19 de diciembre a las 6 p.m. hora México. El programa y los participantes son los siguientes:
Lunes 15 de diciembre. Panel: Líderes nacionales e internacionales de organismos de la comunicación. Participan:
Dr. Abraham Torres (presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación).
Dra. Frambel Lizárraga (presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación).
Dr. Gustavo Lema (director de Comunicación e Información del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO).
Martes 16 de diciembre. Panel: Líderes de proyectos de investigación en comunicación. Participan:
Dr. Carlos Muriel Muñoz (Universidad Autónoma de Nuevo León).
Dr. José Luis López Aguirre (Universidad Panamericana-Ciudad de México).
Dra. Patricia Durán (Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales de Comunicación Organizacional).
Dr. Martín Echeverría (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
Dra. Lucía Vincent (Universidad Nacional de San Martín - Argentina).
Miércoles 17 de diciembre. Panel: Mujeres líderes de la investigación en comunicación. Participan:
Dra. Dorismilda Flores (Universidad La Salle Bajío).
Dra. Aimée Vega (Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM)
Jueves 18 de diciembre. Panel: Jóvenes líderes de la investigación en comunicación. Participan:
Mtra. María Quinn (ITESO Guadalajara).
Mtra. Mariangel Pablo (Universidad Veracruzana).
Lic. Melissa Saldaña (Universidad Panamericana- Ciudad de México).
Viernes 19 de diciembre. Jóvenes investigadores de la comunicación.
El acceso al público es mediante la página de Facebook ROM CONEICC:
www.facebook.com/Red-Nacional-de-Observatorios-de-Medios-Coneicc-61556223346814/