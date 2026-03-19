Limitar las ‘pensiones doradas’

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Opinión
/ 19 marzo 2026
    Limitar las ‘pensiones doradas’
    CUARTOSCURO

Mientras los fondos pensionarios se tambalean, hubo una serie de personajes que usaron su influencia para burlar al sistema y conseguir pensiones con cantidades desproporcionadas

El Senado de la República acaba de votar una reforma que limita las pensiones que venían recibiendo muchos exfuncionarios, a las cuales se les ha puesto el mote de “doradas” porque van de los 200 mil al millón de pesos, para que ahora reciban cantidades menores.

Los sistemas de pensiones son un gran problema público e incluso amenazan con generar una crisis de liquidez en el gobierno a futuro. Esto debido a tres cuestiones: primera, muchos de estos sistemas sufrieron saqueos por parte de sus administradores; segunda, los excesos, de personas que encontraron lagunas legales para tener pensiones más altas de lo que aportaron; y tercera, la mala planeación en su diseño, porque la esperanza de vida fue cambiando, ya que se dieron muchos beneficios y porque se calculó mal el esquema de aportaciones.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sarampion-y-gusano-barrenador-cuando-la-prevencion-se-deja-a-un-lado-DF19492573

Estas tres cuestiones se traducen en sistemas de pensiones quebrados, que han tenido que ser rescatados por el Gobierno Federal. Sin embargo, cuando se vislumbra a futuro el problema, parece que ni siquiera el gobierno tendrá la capacidad de hacer frente a las deudas, lo que pone en riesgo el retiro de muchos ciudadanos mexicanos.

Y mientras los fondos pensionarios se tambalean, hubo una serie de personajes que usaron su influencia para burlar al sistema y conseguir pensiones con cantidades desproporcionadas. Para ello usaron trucos, como reportar salarios más altos en los últimos años laborales, integrar las compensaciones al salario o simplemente comprar a la persona que autorizaba los montos pensionarios.

Por ende, se trata de una iniciativa que ha tenido mucho apoyo público, porque resulta altamente complicado defender una pensión de más de un millón de pesos mensuales, cuando la gran mayoría de los jubilados apenas reciben unos cuantos miles de pesos.

Sin embargo, el debate no es sencillo, ya que, a pesar de haber accedido con trampas a sus pensiones y estar recibiendo cantidades injustas, son prestaciones que ya se les asignaron y, según las leyes laborales, no se les podrían reducir con efecto retroactivo, lo cual puede dar pie a muchos amparos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-mientras-la-4t-exhibe-pensiones-doradas-en-coahuila-florecen-los-millonarios-haberes-de-retiro-del-tribunalito-CP19615160

Creo que la cuestión debió abordarse de otra forma para no vulnerar tanto los derechos laborales; es decir, la reforma debió centrarse en que, si existe una prueba de irregularidades en el cálculo de la pensión, éstas se deben ajustar a la baja. Y es que tomar un único rasero, que en este caso es el salario de la Presidenta, para con base en él limitar todas las pensiones, resulta arbitrario, a pesar de que el sueldo de la mandataria es alto.

Pero más importante aún es el debate que no se está dando, que es cómo vamos a reformar el sistema pensionario a futuro, ya que el limitar las pensiones es sólo uno de los ingredientes y ni siquiera el principal. Lo primordial es encontrar una fórmula que permita fondear los sistemas de pensiones, sin comprometer la inversión en otras áreas del quehacer público.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval

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Víctor Manuel Sánchez Valdés

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Nacido en Saltillo en 1983, soy profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, actual Secretario General de dicha institución, en la que también imparto clases en las Facultades de Jurisprudencia, Economía, Ciencia, Educación y Humanidades y FCA Torreón. Soy doctor en políticas públicas por el CIDE, también cuento con una maestría en Gobierno por la FLACSO México y una licenciatura en derecho por la UAdeC. Colaboro en varios medios nacionales como Animal Político y Nexos. Mis líneas de investigación se concentran en crimen organizado, organizaciones delictivas, violencia criminal y seguridad pública, aunque también escribo sobre elecciones, competencia política y transparencia. Columna: Reinventando a Maquiavelo.

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