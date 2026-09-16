El Niño Verde le ganó al Niño Guinda

El nombre de Gino aparece cuando menos en tres llamadas telefónicas de Amílcar Olán. Gino era el enlace de la gobernadora Mara Lezama. Amílcar era el enlace de Andy López Beltrán . Así fluyeron cientos de millones de pesos hacia “El Clan” de Andy, en contratos para surtir medicinas.

“Este año tenemos que cerrar con 500 millones en Quintana Roo, pero déjame ver ahorita, voy a hablar con Gino”, dice Amílcar Olán en la primera tanda de grabaciones telefónicas de “El Clan” que revelamos en Latinus hace tres años. Gino es Eugenio Segura Vázquez , en ese momento secretario de Finanzas de Quintana Roo y quien ayer fue ungido candidato de Morena al gobierno de ese estado.

El candidato Gino Segura, al igual que la actual gobernadora, son piezas leales a Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”, dueño del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Desde las elecciones para gobernador de 2021, la candidatura al gobierno de Quintana Roo fue una posición concedida por Morena al PVEM, a cambio de que se volviera su aliado electoral y su comparsa política que le diera la supermayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. La negociación fue sellada con González Martínez “El Niño Verde”, dueño del PVEM, que fundó su padre, Jorge González Torres. “El Niño Verde” vive en Quintana Roo y tiene muchos negocios y propiedades ahí. Por eso, para él es estratégico el control de Quintana Roo.

Todo debía ser miel sobre hojuelas. En el gobierno y en Morena ya sabían que esa posición era para sus aliados del Verde y que el candidato sería Gino Segura. El año pasado, los dos juniors más famosos de la política mexicana se habían puesto de acuerdo: Andy López Beltrán y Jorge Emilio González Martínez. El Niño Guinda y el Niño Verde. Se lo adelanté en estas Historias de Reportero en agosto de 2025.

Pero conforme se fue acercando la fecha de la definición de la candidatura, ese pacto se tambaleó. El expresidente López Obrador y su junior decidieron apoyar la aspiración de alguien que es lo más cercano a un familiar para ellos: Rafael Marín Mollinedo, el controversial director de Aduanas en el gobierno de AMLO. Y echaron toda la carne al asador. El operador de esa aspiración, como publiqué hace dos semanas en esta columna, fue el senador Alejandro Esquer, exsecretario particular de López Obrador en Palacio Nacional y protagonista del escándalo del “carrousel de cash” cuando apareció en videos formándose repetidamente en sucursales bancarias para ir depositando efectivo en montos menores para evadir las alertas antilavado de dinero.