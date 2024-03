Después de una eterna campaña electoral de las candidatas y candidato a la presidencia, inician las campañas oficiales. Sí, como si no fuera suficiente campaña en el plato, ahora sí comenzaron las legales.

¿Qué es lo que se viene? Mucha más polarización de la que ya existe. Estoy convencido que más allá de que sea una elección entre dos mujeres, es una elección que tiene el acento en el presidente López Obrador. Es decir, se trata de un referendo o no a su gestión. Más allá de quiénes sean las candidatas, está el tema de quién quiere que Morena salga de Palacio Nacional, y quién quiere que continúe.

Lo vimos, por ejemplo, con la frase de Claudia Sheinbaum: “vamos a cuidar su legado”, dijo sobre el Presidente. Es decir, la candidata de Morena buscará asociar su candidatura al Presidente, y ya lo vemos en las primeras propuestas, muchas similares a las que dijo López Obrador hace seis años.

Sheinbaum no buscará alejarse del nombre del Presidente. No se desmarcará, y la candidata Xóchitl Gálvez buscará atacar ese punto y ganar adeptos en este contexto de quienes no quieren que siga todo lo que huela a Morena.

El clima del país es una polarización rampante. Y con las campañas se enfatizará más. Veremos más hashtags, veremos cómo se aprovechan pifias o propuestas sin sentido, como ya se presentó el primer día en el que Claudia Sheinbaum se equivocó y dijo que “siga la corrupción”, para después corregir y decir que “siga la transformación”. O la propuesta de Xóchitl Gálvez de crear una “cárcel especial”, propuesta que ha sido duramente criticada.

De inmediato los grupos de una u otra se han volcado a señalar, aprovechar o resaltar estos asuntos. Que si llenó o no un estadio, que si se abrazaron o jalonearon, que si hay propuestas o no

¿Qué es lo que se viene? Más circo, como ya lo adelantó Xóchitl Gálvez con su firma, literal, de sangre sobre un papel que dice que no quitará los programas sociales.

Las firmas de propuestas es un tema de manual de campañas que bien encaja en la definición de circo electoral. Como también de manual es enlistar una serie de 100 propuestas sin enfatizar en el cómo.

¿Qué es lo que se viene? Mucha desinformación. Las redes sociales juegan un papel importante más para desinformar, desprestigiar y denostar, que realmente para informarse.

El consumo de redes sociales entre los jóvenes, un grupo de edad sumamente importante, será una variable significativa de cara a los resultados finales. Los jóvenes se “informan” a través de redes sociales, por lo que la desinformación será una herramienta que se utilizará a favor o en contra de las candidatas.

AL TIRO

Más de 26 millones de jóvenes de menos de 30 años votarán en las próximas elecciones de acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral (INE). De esos, poco más de 4 millones tienen 18 o 19 años.

Prácticamente el 27 por ciento del padrón electoral del país está compuesto por los jóvenes en este rango de edad, un porcentaje que fácilmente podría definir el rumbo de una elección.

Se trata de un grupo históricamente poco interesado en la política y en ir a votar. También es un grupo generalmente poco informado; es un grupo expectante de la dinámica de redes sociales.

¿Qué se puede esperar de las campañas para este sector poblacional? Endulzar el oído a través de las redes sociales no necesariamente será la mejor opción.

La polarización, los mensajes de ataque, la desinformación, el circo electoral, la apatía, ¿qué puede influir para que un joven en este grupo etario decida en las urnas.

¿Qué se viene para este grupo poblacional que es difícil de conquistar? Quizá ahí está el reto en estos 90 días.