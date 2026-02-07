Los buenos no deben morir...

¿Les platico? ¡Arre! Recibí la noticia de mi cómplice, Memo Rentería. Recordó en su mensaje que hace un tiempo tuvimos a Gustavo Sánchez Vázquez en DETONA donde habló de la Reforma Judicial y me agradeció haberle abierto las puertas de nuestro Grupo para ser una de sus voces insurgentes.

También me dijo que estaba muy triste por la partida de quien fuera su mejor amigo desde que eran niños, en 1971. Gustavo se fue el pasado sábado 31 de enero a los 62 años. Los medios siguen dando testimonio de la noticia, pero fue muy diferente enterarme a través de Memo.

De pronto, me sorprendí asociando la imagen de Gustavo con las letras de Mecano, en esa icónica pieza que le dedicaron a Salvador Dalí. Y mezclé sus textos para dar lugar al título de este artículo. Gustavo vivió toda su vida arropado y arropando las siglas del PAN.

Y aquí viene la segunda relación que hice acerca de su partida. Fue un poco irreverente pero se las comparto porque además, es totalmente cierta:

Al momento del fallecimiento de Gustavo, estaba con mi Mary Gaby en el aeropuerto de Los Ángeles esperando la salida de nuestro avión hacia Monterrey.

Unas dos horas antes del abordaje distinguí a Tatiana Clouthier. Ya escribí acerca de nuestro “encuentro”, y hoy quiero destacar que a diferencia de Gustavo -que se pasó su vida en el PAN- la hija del Maquío desertó de ese partido cuando era diputada federal plurinominal.

Siguió en el Congreso de la Unión como independiente pero sucumbió a las veleidades de la política y comenzó a perderse al coordinar la campaña de López Obrador por la presidencia.

El resto de su historia la conocemos de sobra: Vive dando tumbos y ahora quiere ser gobernadora de Nuevo León por MORENA, partido al que se abrazó y convenencieramente la abraza. Tatiana es un testimonio viviente de las incongruencias ideológicas -y de otras índoles- que caracterizan a los políticos del montón.