Los corren por corruptos de la AFAC. Envenenan ahora al AIFA

Opinión
/ 28 enero 2026
    Los corren por corruptos de la AFAC. Envenenan ahora al AIFA
    Juan Carlos Rosaldo Alor, exdirector de Seguridad Aérea en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en México. Foto: Grupo Detona/Cortesía de la AFAC

Plácido Garza DETONA Recomendados de Adán Augusto López siguen haciendo de las suyas. ¿Son intocables o qué?

¿Les platico? ¡Arre!

La Agencia Federal de Aviación Civil fue creada por AMLO el 16 de octubre de 2019 y desapareció de un plumazo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, creada en 1930 para regular las operaciones comerciales, privadas, arrendadores, proveedores y personal de esos servicios.

Entregó la AFAC a los militares y su primer director, Miguel Enrique Vallín Osuna, fue cesado el 30 de septiembre de 2025, acusado de corrupción y de arriesgar la seguridad del espacio aéreo mexicano.

Vallín Osuna era una posición de Adán Augusto y el pasado 15 de diciembre fueron despedidos por los mismos motivos, 9 de sus principales colaboradores, uno de ellos, Juan Alor, quien era director de seguridad aérea en la AFAC.

Una investigación periodística de Grupo DETONA® puso al descubierto una red de corrupción muy peligrosa, pues el centro de todo fueron la prostitución de las certificaciones médicas, técnicas y operativas del personal de las aerolíneas comerciales y empresas privadas que operan en México.

Ahora, El hombre de confianza de Vallín Osuna, Juan Alor, exdirector ejecutivo de seguridad aérea encargado de la recolección de los apoyos económicos que recibían por parte de las empresas de aviación, llega al AIFA “disfrazado” de ingeniera, en la persona de YERETTE TANDEHUI MENDOZA OLIVERA, según ella, militar.

La llevó consigo a la AFAC a laborar sin el perfil adecuado para el delicado puesto que ocupó ahí en la certificación médica de personal de las aerolíneas comerciales y privadas.

Por indicaciones de Alor, fue contratada su madre, de nombre Laura Olivera y por si fuera poco, la corrupción se extiende ahora al AIFA, a través de Roberto Mendoza, padre de Yeretti.

Al igual que la hija, no cuenta con experiencia ni conocimiento previo en aviación o aeropuertos y fue contratado para quedar bajo las órdenes del Teniente Coronel Gonzalo Sandoval, director de operaciones de dicho aeropuerto.

Acaso no es esto un conflicto de intereses?

En la pagina de declaranet no aparece información de de Yeretti, por lo que no es posible saber si cuenta con antigüedad laboral en el medio aeronáutico.

Tampoco se sabe cual fue el mecanismo de contratación para la obtener una plaza altamente especializada.

Cajón Desastre:

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Temas


Corrupción
aeropuertos

Localizaciones


México

Organizaciones


AIFA

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

