Los cuellos de botella ocultos que amenazan a la economía global

Por Diane Coyle, Project Syndicate.

CAMBRIDGE- El cierre del estrecho de Ormuz es solo la última de una serie de alteraciones importantes en el suministro que ha sufrido la economía global desde 2020. Sin embargo, en cada ocasión, la escasez resultante parece tomar por sorpresa a los responsables de las políticas. Desde los equipos de protección personal en el inicio de la pandemia del COVID-19 hasta los fertilizantes y el azufre en la actualidad, los principales cuellos de botella y las interdependencias complejas de la cadena de suministro que provocan estas escaseces siguen sin entenderse bien, y a menudo solo se hacen visibles una vez que las crisis ya están en marcha.

Las consecuencias a largo plazo de la crisis actual aún no se han materializado y pueden tardar meses en hacerse sentir plenamente. La falta de azufre implica la falta de ácido sulfúrico, lo que a su vez amenaza la producción de cobre en Chile. Mientras tanto, es probable que el aumento de los precios de los fertilizantes afecte el suministro de alimentos y haga subir los precios al consumidor más avanzado este año, lo que afectará de manera desproporcionada a las economías que dependen de las importaciones.

Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué otros cuellos de botella y carencias surgirán en los próximos años? Cabría esperar que los gobiernos mejoraran su supervisión de las vulnerabilidades de las cadenas de suministro. Sin embargo, a pesar de las repetidas interrupciones, el progreso en el mapeo de estas redes y el fortalecimiento de su resiliencia ha sido limitado. Como resultado de ello, es inevitable que la economía global vuelva a verse sorprendida sin estar preparada.

Sin duda, se han logrado algunos avances desde el inicio de la pandemia. La base de datos sobre comercio de valor agregado de la OCDE, por ejemplo, ofrece información útil sobre los flujos de componentes, bienes y servicios, lo que permite conocer la estructura oculta de las redes de producción globales. Sin embargo, sigue siendo un complemento de las estadísticas comerciales tradicionales, ya que ofrece datos agregados que solo se extienden hasta 2022 y, por lo tanto, reflejan únicamente una pequeña parte de un panorama en rápida evolución. Por lo tanto, la visibilidad en tiempo real sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los gobiernos.

Otras iniciativas, como el Observatorio de Complejidad Económica, ofrecen datos más detallados, incluso sobre empresas concretas. Algunas vulnerabilidades son ya bien conocidas. En particular, Taiwán domina la producción de semiconductores avanzados a través de TSMC, que representa más del 90% del suministro global.