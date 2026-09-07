Los demócratas, a dos meses del milagro

Pero Estados Unidos sigue siendo una democracia y dentro de dos meses exactos, el 3 de noviembre, los electores de todo el país acudirán a las urnas para definir el control del Congreso. En este momento, las encuestas sugieren que los votantes se preparan para sacudir el statu quo y castigar los primeros dos años de la segunda presidencia de Trump y al Congreso republicano que lo ha acompañado.

Los cambios que ha hecho, o ha intentado hacer, Donald Trump en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública estadounidense —incluida la alteración del paisaje de Washington D.C., un asunto menor, pero simbólico— han sido tan profundos que, por momentos, parecería que no es el presidente de Estados Unidos, sino su emperador. Es evidente que, si de Trump dependiera, ése sería su papel preferido.

A pesar de su conducta imperiosa e imperial (o quizá precisamente por ella), Trump parece haber terminado por hartar a sectores cruciales del electorado, incluidos algunos grupos que lo favorecieron en el pasado. Desde hace meses aparece reprobado en prácticamente todos los grandes temas de la agenda, comenzando por el asunto central: la economía. En una encuesta reciente, el 71 por ciento de los estadounidenses desaprobaba su manejo del costo de vida.

Y hay razones concretas. La hipoteca fija promedio a 30 años está hoy en 6.71 por ciento, el nivel más alto en 13 meses. Comprar un automóvil tampoco es barato: el pago mensual promedio de un vehículo nuevo llegó a un récord de 777 dólares en el segundo trimestre, y casi una cuarta parte de los compradores ya está recurriendo a préstamos de 84 meses o más. La comida sigue costando 2.7 por ciento más que hace un año.

A un par de meses de las elecciones, las encuestas sugieren que los demócratas tienen una posibilidad real, e incluso hoy la más probable, de retomar el control de la Cámara de Representantes. Eso ya le daría al partido de oposición una herramienta concreta para investigar a la presidencia de Trump, ejercer vigilancia sobre el Ejecutivo y bloquear buena parte de su agenda legislativa.

Pero lo realmente interesante es el Senado.

Ahí los demócratas necesitan una combinación de resultados que sigue siendo difícil, pero que ya no parece imposible. En Georgia, Jon Ossoff llega fortalecido y algunas encuestas lo muestran por delante. En Michigan, el demócrata Abdul El-Sayed aparece con ventaja sobre el republicano Mike Rogers en una encuesta reciente. En Maine, Troy Jackson aventaja por unos tres puntos a Susan Collins en un promedio reciente. En Ohio, Sherrod Brown ha dado vuelta a una contienda que durante meses favoreció al republicano Jon Husted y varios promedios lo colocan ahora por delante. Y en Texas, James Talarico está prácticamente empatado con Ken Paxton, con algunas encuestas dándole una ligera ventaja.

Texas merece una mención aparte. El estado no elige a un senador demócrata desde 1988, cuando Lloyd Bentsen ganó la reelección. Desde 1993, sus dos escaños han estado en manos republicanas. Que hoy exista una contienda competitiva ahí dice mucho sobre el clima político no sólo en Texas, sino en todo Estados Unidos.