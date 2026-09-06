Elon Musk vuelve al ruedo político en elecciones de noviembre en EU

El multimillonario decidió poner nuevamente en marcha su poderosa maquinaria electoral y America PAC, el supercomité político que creó para respaldar a Trump en 2024, comenzó a desembolsar dinero para ayudar a candidatos republicanos en algunas de las contiendas más difíciles del país.

De hombre fuerte de Donald Trump , con acceso privilegiado a la Casa Blanca, a protagonizar una ruptura pública con el presidente y alejarse de Washington. Ahora el empresario Elon Musk vuelve al ruedo y retoma sus ambiciones de convertirse en uno de los grandes actores de la política estadounidense, esta vez con la mirada puesta en las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El foco inmediato está en Texas, donde el mayor beneficiario hasta el momento es Ken Paxton, el controvertido candidato republicano al Senado y una de las apuestas más riesgosas del propio Trump.

America PAC gastó unos 800 mil dólares en agosto para apoyar a candidatos republicanos al Congreso, según documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral (FEC). La mayor partida individual, casi 250 mil dólares, fue destinada a respaldar a Paxton y atacar a su rival demócrata James Talarico.

El desembarco marca el regreso a gran escala de Musk a una arena política de la que había prometido distanciarse después de su traumática separación de Trump.

El dueño de Tesla, SpaceX y X fue una figura central en el regreso del republicano a la Casa Blanca. En 2024 se convirtió en el mayor donante de la campaña electoral y destinó más de 250 millones de dólares a Trump y otros candidatos conservadores.

Su influencia se extendió después a Washington, donde encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y durante los primeros meses de la segunda presidencia llegó a convertirse en uno de los hombres con mayor acceso al mandatario.

Pero aquella relación privilegiada terminó en una espectacular pelea pública. Musk abandonó el gobierno y pasó, en cuestión de semanas, de frecuentar la Casa Blanca y participar de reuniones con Trump a quedar apartado del círculo presidencial.

El alejamiento, sin embargo, no significó el final de sus aspiraciones de influencia política. America PAC, que había quedado en segundo plano, volvió a activarse y Musk prepara una ofensiva mucho mayor de cara a noviembre, centrada en movilización territorial, publicidad digital y contacto directo con votantes republicanos.

Texas aparece como un terreno natural para ese regreso. Allí tienen su sede Tesla, SpaceX y X, además de otras empresas del magnate, y la batalla por el Senado se convirtió inesperadamente en una de las grandes preocupaciones republicanas.

Paxton logró superar las primarias con el respaldo de Trump, pero llega debilitado a la elección general. El exfiscal general de Texas arrastra el costo político de varios escándalos, entre ellos un proceso de impeachment por acusaciones de sobornos y corrupción, del que finalmente fue absuelto.

Los problemas no terminan allí. El demócrata Talarico lo supera ampliamente en recaudación y sondeos recientes muestran una competencia cerrada en un estado que durante años fue considerado territorio seguro para los republicanos.

La situación generó inquietud dentro del partido, donde dirigentes vienen reclamando también a Trump que abra la billetera de MAGA Inc., su super PAC, para evitar una derrota que podría resultar decisiva en la pelea por el control del Senado.