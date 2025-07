Los esquiroles que nunca faltan

Les platico? Arre!

Se hace llamar en sus redes @juliusvega y “reclamó” mi falta de valor por no adueñarme de lo que en realidad expresaron padres de familia del ITESM campus Querétaro acerca de mi artículo de ayer sobre la desaparición del equipo de futbol americano de ese plantel, decretada por Pascual Alcocer Alcocer.

No acostumbro responder a réplicas de ese tipo pero este caso lo amerita pues fue el único que se disgustó debido a lo que escribí.

Estas son las ligas de mis anteriores episodios sobre el tema:

https://www.detona.com/articulo/tenia-razon-paco-ignacio-taibo-ii-episodio-ii

https://www.detona.com/articulo/tenia-razon-paco-ignacio-taibo-ii-episodio-i

ENTONCES...

- No puedo apropiarme de expresiones que pertenecen a otros.

- Quienes me dieron santo y seña de las inclinaciones activas o pasivas como parte de la comunidad LGBT++++ del director del de esa escuela, lo hicieron con la condición del anonimato y honré su confianza omitiendo sus nombres.

- El rigor periodístico de DETONA® obliga a una segunda verificación y mi equipo la obtuvo sobradamente entre los círculos cercanos al mentado director.

- De cualquier forma, como firmante de dicho artículo asumo la responsabilidad que @juliusvega me niega.

- Un dato adicional no incluido en el Episodio II es que no solo platiqué con padres de familia, sino también con jugadores que se acercaron a DETONA® para apoyar el fondo de mi publicación y decirme lo que les comparto en seguida:

- Pascual Alcocer Alcocer ordenó que fueran suspendidas las “novatadas” que son parte de la tradición de ese deporte.

- Mostrando una valentía que algunos padres no, los chavos que me buscaron sostienen que el director no le da valor a dicha práctica, que forma parte del proceso de adaptación de los nuevos jugadores al equipo de sus colores. “Sea éste o no el último año que juguemos en la Liga Nacional, cumpliremos con ese ritual”, me aseguraron.

- Ya que la institución les cerrará la llave de recursos que sostienen al equipo, los chavos quieren seguir filmando sus juegos para documentar el avance de nivel que registran. Lo harán por sus propios medios porque, “qué tal si ganamos el campeonato y ascendemos al grupo de los 14 grandes?, qué hará el Tec si los Borregos de Querétaro logramos el título? Serán capaces de desaparecer a un equipo campeón nacional?”

CAJÓN DESASTRE:

- Con lo anteriormente planteado se confirma lo siguiente:

- El ITESM aplica en este caso la ancestral costumbre de “divide y vencerás”. Los esquiroles comienzan a hacer su jale, pro bono o compensado, entre los padres de los jugadores.

- Los chavos están más unidos que los padres y a ellos, DETONA® los apoya incondicionalmente, topen chivas o chillen llantas.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda la Compañía, más la Irreverente de mi Gaby.