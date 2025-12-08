Los Estados Unidos de América de Trump

Por Richard Haass, Project Syndicate.

NUEVA YORK - Las estrategias de seguridad nacional, publicadas de vez en cuando por todas las administraciones estadounidenses, suelen decir poco y se olvidan rápidamente. La última, sin embargo, publicada por la administración Trump a finales de la semana pasada, es la excepción. Es de lectura obligada, ya que anticipa la mayor reorientación de la política exterior estadounidense desde los albores de la Guerra Fría hace 80 años.

Lo que salta a la vista es la priorización de los intereses económicos y comerciales. El documento habla de reducir los desequilibrios comerciales de Estados Unidos, aumentar el comercio, asegurar las cadenas de suministro y reindustrializar el país. Los aliados se consideran aliados sólo mientras asuman una parte mucho mayor de la carga de la defensa. La geoeconomía ha sustituido a la geopolítica. La inversión está de moda; la asistencia no. Los combustibles fósiles y la energía nuclear están de moda; la energía eólica, solar y otras energías renovables están de moda, junto con las preocupaciones por el cambio climático.

El mayor cambio es que el hemisferio occidental, durante mucho tiempo ignorado, es ahora el centro de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Ocupa el primer lugar en la lista de lo que Estados Unidos quiere en y del mundo; se habla de él largo y tendido antes que de cualquier otra región.

La mejor forma de entender esta nueva prioridad es que se debe a la creciente preocupación por la seguridad nacional, una prolongación de los esfuerzos internos para frustrar el tráfico de drogas y detener la inmigración ilegal. La presencia militar estadounidense cambiará en consecuencia. En resumen, el “Corolario Trump” ocupa ahora su lugar junto a la Doctrina Monroe y el Corolario [Theodore] Roosevelt, aunque la política parece tener como premisa meter a Estados Unidos en el resto de América económica y estratégicamente tanto como mantener a otros fuera.

El Indo-Pacífico es la medalla de plata en términos de atención. No es de extrañar que se haga mucho hincapié en las dimensiones económicas de la política, en “reequilibrar la relación económica de Estados Unidos con China, dando prioridad a la reciprocidad y la equidad para restaurar la independencia económica de Estados Unidos”. Dicho esto, el documento afirma que la disuasión de un conflicto sobre Taiwán es una prioridad.

Sin embargo, no se menciona a Corea del Norte. Se desconoce cómo planea la administración equilibrar sus objetivos económicos y estratégicos en esta parte del mundo, lo que hace que la visita prevista de Trump a China la próxima primavera sea crítica.

Por el contrario, la Administración quiere reducir el papel de Estados Unidos en Oriente Próximo, que ha dominado la política exterior estadounidense durante gran parte de los últimos 35 años. Queda por ver si esto será posible: podría decirse que la estrategia exagera lo que se ha conseguido en cuanto a promover la paz y debilitar a Irán. África, a pesar de ser la región que experimentará el mayor crecimiento demográfico, es en su mayor parte una ocurrencia tardía.

Europa recibe el trato más duro. Tras describir los problemas económicos demasiado evidentes del continente, el documento afirma que “este declive económico se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda del borrado de la civilización”.

Se describe a la Unión Europea como un factor que socava la libertad y la soberanía. La estrategia continúa diciendo: “Si continúan las tendencias actuales, el continente será irreconocible en 20 años o menos”. Por ello, no está nada claro que algunos países europeos tengan economías y ejércitos lo bastante fuertes como para seguir siendo aliados fiables”.

Curiosamente, el documento termina su discusión sobre Europa con una nota algo más positiva. “Nuestro objetivo debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual. Necesitaremos una Europa fuerte que nos ayude a competir con éxito y que trabaje conjuntamente con nosotros para impedir que cualquier adversario domine Europa.” Pero el tratamiento general de Europa es negativo, condescendiente y ominoso.

Rusia sale bien parada. No se la trata como a un adversario. El impulso a la paz en Ucrania es incondicional. Y el Presidente ruso Vladimir Putin se consolará con el objetivo declarado de restablecer la “estabilidad estratégica con Rusia” y con lo que se dice de la OTAN, a saber, que ha llegado el momento de acabar con “la percepción, y evitar la realidad, de la OTAN como una alianza en perpetua expansión”.

Uno podría ser perdonado por leer el documento de estrategia como un abrazo implícito a las esferas de influencia. Estados Unidos llevará la voz cantante en el hemisferio occidental, Rusia y la UE tendrán que arreglárselas en Europa, y China tendrá mucho que decir en el futuro de Asia siempre que no vaya demasiado lejos. El documento no se anda con rodeos: “La influencia desmesurada de las naciones más grandes, más ricas y más fuertes es una verdad intemporal de las relaciones internacionales”.

La estrategia no es aislacionista, pero sí representa una visión más limitada y estrecha de los intereses y la implicación de Estados Unidos. “Los días en que Estados Unidos apuntalaba todo el orden mundial como Atlas han terminado”. Se mezclan una buena dosis de unilateralismo y un fuerte sesgo contra las instituciones internacionales, que tienden a ser descritas como intrínsecamente antiamericanas y una amenaza para la soberanía nacional.

La nueva política exterior no es tan inmoral como amoral. Aparte de Europa, hay una tendencia a no interferir en los asuntos internos de los demás. “Buscamos buenas relaciones y relaciones comerciales pacíficas con las naciones del mundo sin imponerles cambios democráticos u otros cambios sociales que difieran ampliamente de sus tradiciones e historias”.

Este hiperrealismo se pone de relieve en la sección que aboga por la cooperación con los gobiernos de Oriente Medio. “Hacerlo requerirá abandonar el equivocado experimento estadounidense de instigar a estas naciones -especialmente a las monarquías del Golfo- a abandonar sus tradiciones y formas históricas de gobierno”.

¿Qué significa todo esto? La era en la que Estados Unidos afianzaba alianzas e instituciones internacionales, defendía la democracia y los derechos humanos, y estaba dispuesto a sacrificarse por el Estado de derecho y el equilibrio de poder en todo el mundo, ha terminado. En su lugar hay un mundo en el que las acciones de Estados Unidos están más determinadas por lo que beneficia directamente a la economía estadounidense, a las empresas individuales estadounidenses y a la seguridad del país.

Es muy posible que un futuro presidente modifique elementos de este enfoque del mundo -sobre todo, la concentración en las Américas-, pero mientras tanto, el resultado probable es un mundo más desordenado, menos libre y menos próspero, en gran parte porque a esta administración le quedan más de tres años de mandato. Rusia y China encontrarán aquí oportunidades, mientras que los amigos y aliados tradicionales en Europa y Asia experimentarán mayores riesgos y se enfrentarán a decisiones difíciles. La única certeza es que se acaba una era histórica y comienza una nueva. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Richard Haass, Presidente Emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es consejero senior de Centerview Partners, Distinguished University Scholar en la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal de Substack Home & Away.