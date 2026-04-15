Los narcos a bordo

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Opinión
/ 15 abril 2026
    Los narcos a bordo
    La colaboración de Eduardo Guerrero en El Financiero del 14 de abril significa reconocernos en el infierno. EL UNIVERSAL

El narcoestado es una realidad para muchos territorios del país

Preocupa en extremo que una de las personas mejor informadas, más serias y conocedoras en los temas de inseguridad, Eduardo Guerrero, refiera como inevitable la presencia protagónica del crimen organizado en los comicios de 2027. Su diagnóstico es que los narcos llegaron para quedarse y que son tan fatales como necesarios los acuerdos que realicen los actores políticos para sus campañas y así ganar la elección. Los pactos se materializarían en territorio y, por la fragmentación de los grupos criminales, sería caso por caso: estados, regiones y municipios.

La colaboración de Eduardo Guerrero en El Financiero del 14 de abril significa reconocernos en el infierno. El narcoestado es una realidad para muchos territorios del país. Para que las elecciones se requerirá no sólo del acuerdo entre el criminal y el político, sino de una autoridad con poder de fuego capaz de validar el entendimiento, como si fuera un pacto entre iguales. No es que los criminales negocien con quien pueda ganar; impondrán a quien les convenga. No sería un permiso para hacer campaña, sino una factura que se paga con el sometimiento de la autoridad.

https://vanguardia.com.mx/opinion/suma-se-suma-a-operacion-electoral-de-4t-en-coahuila-ID20014279

Aunque no lo dice Guerrero, este acuerdo adquiere mayor sentido para quien gobierna y pretende seguir gobernando. Para el opositor también podría ser, pero en tal caso sería el candidato del crimen; sólo así estaría en condiciones de desafiar al partido gobernante en esos lugares. La explicación fría y serena de quien es uno de los mejores estudiosos en materia de seguridad preocupa por la denuncia implícita de normalización de la narcopolítica. Sólo así puede transitar la elección, y es delicado el caso de quien se desentienda, porque de por medio está el resultado y la vida misma: la propia, la de su familia y la de sus colaboradores.

A la distancia, sólo queda la denuncia y el descontento con el estado de cosas. No es permisible ni aceptable que, ante la ausencia del Estado, quienes lleguen a la representación política o al cargo público tengan que someterse a los delincuentes, que han hecho del territorio su territorio; de la autoridad, su autoridad; del gobierno, su gobierno; de la justicia, su justicia. Representa la penetración del narcotráfico en el tejido institucional en su plano más básico, más elemental.

Eduardo Guerrero no plantea un escenario de lo que podría suceder; describe lo que está aconteciendo y que significó, desde hace seis años, la bendición presidencial hacia el protagonismo del crimen organizado con la expresión “se portaron bien”. Efectivamente, en Michoacán y Sinaloa el narco decidió la elección, sin contar los cientos de municipios donde fueron los dueños del proceso político.

Es explicable la creciente violencia y los homicidios de candidatos y autoridades municipales, algunas ejemplarmente brutales, como la de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, en octubre de 2024, o simbólicas como la de Carlos Manzo, en Uruapan, el 1º de noviembre pasado. Los alcaldes muestran impotencia, debilidad y, por lo mismo, sometimiento a quienes dominan la plaza. La opacidad gubernamental es altamente sospechosa, como se advierte en el caso del alcalde de Taxco en días pasados.

El gobierno ha fortalecido el servicio de inteligencia criminal y debe tener claridad sobre el extenso mapa de autoridades municipales sometidas o al servicio del crimen organizado. Diego Rivera, en Tequila, Jalisco, es ejemplo, pero no a iniciativa de los gobiernos, sino por denuncia de las grandes empresas tequileras. Lo mismo sucede en otros lugares, como las fronteras, en las zonas metropolitanas o en la Riviera Nayarita o Maya. La extorsión es una práctica generalizada: en ocasiones a cargo de los criminales; en otras, a cuenta de las autoridades, con frecuencia coludidas con los grupos delincuenciales.

Encomiable la acción de las autoridades federales en el Estado de México con la Operación Enjambre. La cuestión es que la magnitud del problema supera la capacidad institucional para enfrentar la extorsión. Se abandonó el orden local y municipal. El centro se llevó los recursos y los tres partidos que han gobernado han insistido en la visión centralista para atender un problema que nace, crece y se reproduce en lo local.

La historia de terror también tiene su contraversión esperanzadora. Es lo que ocurre en algunos municipios de Nuevo León y en buena parte de Coahuila y Yucatán. El común denominador son policías e instancias de justicia confiables, respetadas y acreditadas porque son eficaces en la lucha contra la impunidad.

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Federico Berrueto Pruneda

Federico Berrueto Pruneda

Licenciado en Derecho Facultad de Jurisprudencia UAC. Maestría y Estudios de Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Ha sido Catedrático en el ITAM; en el ITESM; en el CIDE; y en la Universidad Anáhuac.

En 1997 a 2000 titular de la Asesoría Política en la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo.

Desde 2005 director general del Gabinete de Comunicación Estratégica

Columnista Juego de Espejos en Milenio Diario, Bloomberg-El Financiero y en SDP Noticias, Código Libre y en la Revista Peninsular. Coautor de varios textos en materia electoral y estudios históricos.

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