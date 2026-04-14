Suma se suma a operación electoral de 4T en Coahuila

Los hermanos, según da cuenta la página digital de noticias La Política Online, operan a través de Suma , una organización propia que depende directamente de Sheinbaum Pardo .

El titular de Conagua , Efraín Morales , y su hermano Carlos Augusto Morales, secretario particular de la presidenta, Claudia Sheinbaum , operan abiertamente la elección para Morena en Coahuila.

En Coahuila, Efraín y Carlos comenzaron a tejer acuerdos con liderazgos locales de la 4T, en temas de estructura territorial y organización político-electoral.

El movimiento territorial de Suma es parte central de un operativo presidencial nacional para consolidar a Morena con miras a las elecciones federales y locales de 2027.

En esta entidad, ambos funcionarios trabajan principalmente en el ordenamiento y fortalecimiento de la base electoral de la 4T para la elección a diputados locales en junio próximo.

Efraín Morales López es titular de la Comisión Nacional de Agua y en temas electorales se desempeñó como coordinador de campaña en la primera circunscripción.

Carlos Augusto Morales López funge como secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum y es un actor clave en la estructura de seguimiento político.

En Suma ya desplazaron a Diego del Bosque, Luis Fernando Salazar, Américo Villarreal, y Cecilia Guadiana, en el control y operación política en Coahuila para este año y el 2027.

DÚO DINÁMICO

En un afán de eliminar el cobro de estacionamientos en centros comerciales, bancos y hospitales en Coahuila, legisladores de oposición unirán esfuerzos para sacar adelante la iniciativa de ley.

La propuesta fue presentada hace unas semanas por el diputado del PVEM, Jorge Arturo Valdés y ahora se suma al proyecto de ley, el legislador morenista Antonio Attolini Murra. Valdés Flores y Attolini Murra piden reformar los artículos 205 y 286 de la ley de Asentamiento Humano y Ordenamiento Territorial, a fin de garantizar el acceso gratuito a estacionamientos.

La propuesta señala que los cajones de estacionamiento en centros comerciales, hospitales, funerarias constituyen un servicio público que debe gratuidad.

Ambos legisladores de oposición empujan la iniciativa de ley y se espera que el resto de los diputados se sumen y aprueben esta disposición.

CAE MANUFACTURA

Las amenazas de Donald Trump y la imposición de aranceles a productos mexicanos finalmente afectaron a la economía de varios estados fronterizos con Estados Unidos en 2025.

Datos del INEGI señalan que Coahuila se encuentra entre las entidades que registró contracciones en su actividad industrial durante el año pasado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esta entidad cerró el año con una caída del 4.3 por ciento en la producción manufacturera.