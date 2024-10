Los pasos que dará Claudia Sheinbaum en Coahuila

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó sus “100 pasos para la transformación”, su proyecto de seis años de gobierno. Y aquí analizamos los puntos que se destacan para Coahuila.

A nivel carretero de inmediato destaca la San Luis Potosí-Coahuila, particularmente la terminación de la ampliación de la carretera San Luis-Saltillo-Monclova-Piedras Negras.

Sin duda, el tema carretero fue una deuda de la administración federal pasada, pues es muy evidente el abandono que existe a este rubro. Tendrá que ser primordial, ante un contexto de relocalización de empresas y llegada de inversiones, inyectarles recursos a las conexiones carreteras.

En el paso 76 resalta la promesa de ampliar diversos aeropuertos, como el de Puerto Escondido, Tepic o una mejora al aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Sin embargo, entre esos aeropuertos que se ampliarán también mencionó al de Torreón.

El aeropuerto de Torreón es el más importante del Estado, y es necesario que ofrezca más capacidad de conexión aérea. Para la Región Sureste no existe ningún plan en este rubro.

El paso 87 es la promesa de no otorgar más concesiones de minería a cielo abierto. “Se evaluará aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking ”, prometió la Presidenta.

Sin duda este tema es importante dada la relevancia que tiene Coahuila en materia minera y por ser también parte de la Cuenca de Burgos. La promesa de prohibir el fracking fue la número 75 de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador . No obstante, la Alianza Mexicana Contra el Fracking documentó cómo la prohibición de esta técnica ha sido únicamente en el discurso, pues se han destinado miles de millones de pesos a proyectos que implican el uso de esta técnica.

Siguiendo con temas mineros, la Presidenta habló de una política de desarrollo regional, atracción de inversiones y aprovechamiento de la relocalización. Aquí, Sheinbaum Pardo expuso que “las inversiones que lleguen deberán comprometerse con el medio ambiente y el uso racional y sostenible de los recursos naturales, con procesos de economía circular y con metas ambiciosas de uso de descarbonización”.

En otro momento del documento maestro de los 100 pasos se lee: “con base en los principios de soberanía, seguridad, solidaridad, sustentabilidad y sensatez energéticas, nos proponemos descarbonizar la matriz energética lo más rápidamente posible, garantizando en todo momento la continuidad, suficiencia y confiabilidad del suministro, así como precios y tarifas asequibles”.

Sabemos lo que significa el carbón para Coahuila, estado que produce prácticamente el 100 por ciento de este para producir energía. Además del negocio político que ha representado históricamente.

Si su intención de descarbonizar la producción energética avanza, representaría inmediatamente un impacto a la zona Carbonífera de Coahuila.

AL TIRO

El paso 91 habla sobre que el acceso al agua para consumo humano será una prioridad del gobierno. Además, impulsará cambios en la Ley de Aguas y se revisarán y regularán las concesiones para evitar abusos en la transferencia de títulos a terceros.

“Todos los usuarios del agua deben poner por encima del interés particular, el interés de la nación y de la gente”, se lee en el documento. En otros momentos, sobre el mismo tema del agua, dice: “Ninguna fuente debe ser sobreexplotada de manera sostenida”. “Se debe integrar a la sociedad en la toma de decisiones que afectan las condiciones hidráulicas de su cuenca”. “El balance hídrico de cada cuenca debe ser una aspiración nacional para los próximos 50 años y la estructura legal nos debe encaminar hacia allá”. “El acaparamiento de agua a través de concesiones que la comercian a través de un mercado no regulado, debe operar bajo el paraguas de la ley”.

Todos estos conceptos tienen una relevancia importante, sobre todo en la Comarca Lagunera, lugar de la cuenca lechera más importante del país y que padece graves problemas de explotación y donde se presentan todos esos fenómenos que se mencionan: no se pone por encima el interés de la gente en materia de agua, se sobreexplota el acuífero de manera sostenida, no se integra a la sociedad en la toma de decisiones hidráulicas, el balance hídrico no existe y el acaparamiento de agua es un asunto de poder en la región.