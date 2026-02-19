Los que más necesitan entender la IA no la entienden

Por Charles Ferguson, Project Syndicate.

SAN FRANCISCO- Hay ocasiones en las que un acontecimiento mundial importante exige una respuesta especial por parte de muchas disciplinas académicas, industrias y departamentos gubernamentales. Así ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares y la Guerra Fría, y vuelve a ocurrir con la IA generativa.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los debates sobre la IA son excesivamente especializados o discurren de manera aislada entre tecnólogos, economistas y otras disciplinas -desde la ciencia política, la psicología y la sociología hasta el derecho y los estudios militares-. Esto es un problema porque los tecnólogos tienen toda la razón al afirmar que la IA cambiará todo, vertiginosamente, y que el mundo de la política convencional no se está adaptando. Pero, así como la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los generales, la IA es demasiado importante para que la controlen exclusivamente quienes la inventan, por muy brillantes que sean.

La mayoría de los tecnólogos y empresarios de IA son tremendamente optimistas. Anticipan avances revolucionarios en medicina, la eliminación del trabajo físico duro, un crecimiento radicalmente acelerado de la productividad y abundancia universal. Esperan estos resultados en parte porque se puede ganar dinero, pero también porque creen sinceramente en el potencial de la tecnología.

Pero la sinceridad suele ir acompañada de ingenuidad, como bien sé. Hace treinta años, fundé la startup que desarrolló la primera herramienta de software que le permitía a cualquiera crear un sitio web, y me lo creí todo. Nos dijimos a nosotros mismos que nuestro producto les permitiría a los innovadores y a los sinceros eludir a los guardianes, liberando e iluminando a todos. Las redes sociales, por supuesto, harían lo mismo y, juntos, crearíamos un paraíso descentralizado e igualitario de verdad sin filtros. Qué equivocados estábamos.

Cuando observo el panorama de la IA, poblado en su mayoría por fundadores muy jóvenes, veo la misma ingenuidad. Hace poco hablé con un CEO joven y brillante cuya startup de IA ya está valuada en varios miles de millones de dólares. Cuando le pregunté si le preocupaba el problema de los deepfakes y la desinformación relacionados con la IA, respondió (parafraseando): Por supuesto que no. Solo hay que verificar que algo provenga de una fuente confiable. Es fácil.

¿En serio? ¿Cómo sabrán estas fuentes confiables qué es real cuando alguien les envíe una fotografía, un documento, una grabación de audio o un video? ¿Qué harán cuando lleguen miles de imágenes o videos, cada uno contradiciéndose entre sí? ¿Cómo sabremos si algo publicado en las redes sociales es real? ¿Cómo pueden las fuentes de noticias mantenerse actualizadas y rentables si deben verificar laboriosamente la veracidad de absolutamente todo?

Sin embargo, mientras que los tecnólogos son excesivamente optimistas, los economistas padecen una visión de túnel diferente. Tienden a verlo todo como un equilibrio fluido de mercados autoajustables. Predicen mejoras sustanciales pero graduales en la productividad, descartando escenarios extremos y descuidando tanto las oportunidades radicales como los problemas potencialmente graves.

“Tranquilos, somos los adultos de la sala”, entonan los economistas. De hecho, la economía contemporánea, obsesionada con sus modelos, se ha equivocado con demasiada frecuencia, se ha alejado de la realidad o incluso se ha visto comprometida por la corrupción.

Pensemos en Larry Summers, que recientemente se ha convertido en un paria por su correspondencia con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La indignación en su contra estaba sin duda justificada, pero merecía el exilio mucho antes por una carrera llena de políticas económicas desastrosas que devastaron la vida de millones de personas.

Recordemos el papel fundamental de Summers en la desregulación financiera durante su etapa en el Departamento del Tesoro en la administración del presidente Bill Clinton. Incluso cuando se enfrentó a fines de los años 1990 con la crisis financiera asiática y la burbuja de las puntocom, Summers, junto con Robert Rubin, que lo precedió como secretario del Tesoro, y el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, impulsaron con entusiasmo la derogación de la Ley Glass-Steagall (que separaba la banca de inversión de la banca minorista). También prohibieron la regulación de los derivados, lo que se convertiría en una de las principales causas de la crisis financiera de 2008.

Más tarde, mientras formaba parte de la administración Obama, Summers abogó por el rescate de los bancos sin insistir en sanciones o en el enjuiciamiento de los banqueros, a pesar de la clara evidencia de fraude masivo. Luego ganó millones dando discursos en bancos y conferencias bancarias. Pero, lo que es más importante, Summers no era una excepción. La economía convencional tiene un historial deplorable, ya que nos ha dicho que la globalización beneficiaría a todos, que la política industrial nunca funciona, que la desregulación no podía provocar una crisis financiera, que la economía del desarrollo resolvería los problemas de África y que no debemos preocuparnos por los monopolios.

Luego está el problema de la corrupción en la disciplina. Durante esos años, los ingresos de muchos economistas prominentes procedían principalmente de pagos corporativos. En 2004, Goldman Sachs convenció a Glenn Hubbard, entonces decano de la Escuela de Negocios de Columbia, para que escribiera un artículo junto con William Dudley, entonces economista jefe de Goldman, en el que se argumentaba que los derivados no regulados hacían que el sistema financiero fuera más seguro. Cuatro años más tarde, la crisis de 2008 reveló que esos derivados eran extremadamente peligrosos. Al año siguiente, Dudley asumió la presidencia del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Rara vez el fracaso ascendente ha sido tan evidente.

Por supuesto, hay excepciones. Entre los tecnólogos, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha sido especialmente perspicaz y honesto tanto sobre las oportunidades como sobre los peligros de la IA. En economía, el premio Nobel Simon Johnson escribió quizás el mejor artículo sobre cómo la industria financiera de Estados Unidos se apoderó de la política federal y provocó la crisis de 2008. Pero el historial general de la disciplina económica no inspira confianza, y hoy son demasiados los economistas (la mayoría de los cuales saben muy poco sobre IA) que parecen estar subestimando la tecnología -tanto sus beneficios potenciales como sus peligros.

Mi impresión es que la ciencia política, la psicología, el derecho, la educación, la sociología y los estudios militares obtienen una mejor puntuación. Tienden a anteponer la realidad a los modelos y tienen en cuenta cuestiones que tanto los tecnólogos como los economistas suelen descartar. Pero ellos también están inmersos en una matriz institucional -de universidades, grupos de expertos y agencias gubernamentales- que ya no es adecuada para su propósito. Para gobernar la IA, necesitamos la cooperación de todas estas disciplinas, y la necesitamos pronto.

Me llama la atención que muchos de los mejores fundadores de IA que conozco sean graduados o incluso estudiantes universitarios que abandonaron sus estudios (de hecho, la Beca Thiel, de 200 mil dólares, exige que los beneficiarios no tengan un título universitario). Por el contrario, la elaboración de políticas convencionales (tanto en Estados Unidos como en Europa) se basa en un sistema burocrático y conservador cuya maquinaria chirriante no está a la altura de la IA.

Por supuesto, no debemos eliminar las universidades, los grupos de expertos o la formulación de políticas gubernamentales. Pero las circunstancias extraordinarias exigen respuestas extraordinarias. Para muchas cuestiones políticas, lo lento y convencional probablemente esté bien. Para la IA, no.

Charles Ferguson es un inversor ángel, socio comanditario de seis fondos de capital riesgo dedicados a la IA y socio no exclusivo de Davidovs Venture Collective. Sus inversiones directas incluyen tres empresas tecnológicas consolidadas (Apple, Microsoft y Nvidia) y muchas startups de IA, entre ellas Perplexity, Etched, CopilotKit, Paradigm, Browser Use, FuseAI y Pally. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Charles Ferguson es inversor en tecnología, analista político y director de numerosos documentales, entre ellos Inside Job, ganador de un Oscar .