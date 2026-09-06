Los tentáculos de ‘Andy’ López

El reportaje evidencia que, en 20 meses en el cargo, Daniel Casasús entregó más de 92 millones de pesos. En 2024, apenas después de ocupar la oficina en el gobierno de Javier May , Casasús otorgó siete contratos.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador ha acomodado, como quizá ningún otro hijo de un Presidente, a sus piezas clave en todos los niveles y gobiernos. Esta semana, revelamos en el espacio a mi cargo en Latinus un trabajo de Alberto Valiente que exhibe cómo uno de los mejores amigos del junior otorgó contratos millonarios a sus más cercanos, mientras era secretario de Obras en Tabasco. Ahora, ese mismo personaje busca ser alcalde de Centro.

La empresa “Sarquima”, perteneciente a los hermanos Rubio Espinosa, recibió 6.6 millones de pesos. Uno de ellos, Juan Omar, es amigo de Casasús.

Oliver Preuss, amigo de su círculo cercano, fue beneficiado dos veces: primero con un contrato a su empresa, “P and Cons”, por 3.7 millones de pesos y luego con un contrato de 2.4 millones de pesos a la empresa de su esposa, Samara Silva Pastrana, llamada “Inmobiliaria y Arrendadora Saric”.

Uno de sus amigos de la preparatoria también tuvo suerte. José Alejandro Pérez Zebadúa recibió un contrato por 1.7 millones de pesos.

Todos ellos tienen fotos con el secretario viajando en lancha, en su graduación de la preparatoria o en la boda de amigos en común.

Otros cercanos, quienes también forman parte de la trama, son Huascar Ordoñez Cramer con un contrato por 3.1 millones de pesos; y Mario Madera Pérez, que a través de su empresa “Made Ingenieros” recibió 4.1 millones de pesos.

En 2025, Casasús siguió con la estrategia de beneficiar a su círculo cercano, esta vez a su amiga del gremio y también perteneciente a su círculo cercano, Diana Valeria Plata Torreblanca, a través de su empresa “Grupo Argent”, con dos contratos que suman 21 millones de pesos.

Su amigo y alentador constante de la carrera política, Héctor Pedrero Buendía, recibió 31.9 millones de pesos mediante su empresa “Proyectos y Construcciones HP”.