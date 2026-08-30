Ulloa: El hombre al que escondió la Presidenta

Durante la campaña de Claudia Sheinbaum por la Presidencia de México, había un hombre silencioso con el que todos se querían reunir: los que aportaban dinero, para asegurarse de que habían pasado lista en la oficina correcta, pero también los que necesitaban de ese recurso para la operación política. Todos en el partido sabían que quien tenía la llave de la caja fuerte era él. De extrema confianza y hasta confidente mutuo en temas personales. No en vano había sido dos veces su secretario particular, primero en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y luego cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México.

El personaje es Carlos Ulloa, hoy titular de Birmex, la empresa paraestatal del gobierno de México que tiene como tareas principales la consolidación de compras de medicinas e insumos para las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE y hospitales federales, además de atender la crisis no resuelta del desabasto. Con una tarea de ese tamaño, lo natural sería que el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México tuviera un enorme foco y participación pública para rendir cuentas, pero no. Las fuentes hacen énfasis en poner atención a un dato: desde que la presidenta Sheinbaum lo designó en el cargo actual encargado de cómo se compran y distribuyen los medicamentos en el país, en abril de 2025, ha aparecido solamente tres veces en la mañanera, una de ellas de manera virtual. Quien ha dado la cara públicamente por el tema es Eduardo Clark, subsecretario de Salud, con 44 apariciones, diez de ellas para hablar de un tema que le corresponde a Ulloa.

Otra señal es que Ulloa quería competir por la candidatura a la alcaldía de Tlalpan rumbo a 2027, pero la presidenta Sheinbaum lo frenó. Le recomendó que se enfocara más en su rol como papá de un niño recién nacido y al que él mismo presume en redes sociales en brazos, por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. ¿Por qué quitarle los reflectores a un funcionario que tendría que dar la cara ante un problemón y por qué frenarle sus aspiraciones? STENT Es por todo lo que sabe que envió Rubén Rocha Moya y compañía desde Sinaloa para la campaña de 2024. Hay que mantenerlo en una cueva. @ClaudioOchoaH claudio8ah@gmail.com

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