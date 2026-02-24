¿Les platico? ¡Arre!

Luis Donaldo Colosio Riojas está manchando una marca.

Pero que Tatiana Clouthier no se alborote en sus afanes morenistas para suceder a Samuel, porque ella está haciendo lo mismo desde que aceptó las dádivas de López Obrador, traicionando el legado del Maquío.

De hecho, Luis y Tatiana se parecen en que ambos son hijos de mártires y los dos contaron con el apoyo y simpatías de AMLO.

De buena fuente les digo a ambos: YA NO.

Luis il Divo está mareado y así lo demostró desde que cayó en la cama que le tendió Adrián con el tema de Next Energy.

Melodrama turco

Quien propone un duelo lo hace porque sabe que va a ganar y así sucedió en el “cara a cara” que ambos protagonizaron.

Me consta que hubo al menos dos personas de mucho oficio político que le sugirieron dejar correr la bola y no engancharse.

Pero il Divo está colmado de soberbia y NO los escuchó.

Los videos que adjunto al final de este artículo son testimonio de la barrida que sufrió innecesariamente.