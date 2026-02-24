Luis il Divo

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 24 febrero 2026
    Luis il Divo
    Luis il Divo. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez/Fotos de Estambul Plácido Garza

Plácido DETONA Lo siento por sus compadres, pues se los va a llevar de corbata

¿Les platico? ¡Arre!

Luis Donaldo Colosio Riojas está manchando una marca.

Pero que Tatiana Clouthier no se alborote en sus afanes morenistas para suceder a Samuel, porque ella está haciendo lo mismo desde que aceptó las dádivas de López Obrador, traicionando el legado del Maquío.

De hecho, Luis y Tatiana se parecen en que ambos son hijos de mártires y los dos contaron con el apoyo y simpatías de AMLO.

De buena fuente les digo a ambos: YA NO.

Luis il Divo está mareado y así lo demostró desde que cayó en la cama que le tendió Adrián con el tema de Next Energy.

Melodrama turco

Quien propone un duelo lo hace porque sabe que va a ganar y así sucedió en el “cara a cara” que ambos protagonizaron.

Me consta que hubo al menos dos personas de mucho oficio político que le sugirieron dejar correr la bola y no engancharse.

Pero il Divo está colmado de soberbia y NO los escuchó.

Los videos que adjunto al final de este artículo son testimonio de la barrida que sufrió innecesariamente.

$!Judith Díaz.
Judith Díaz. Grupo Detona

Hasta el “moderador” del “cara a cara” la llevó, cuando al final, il Divo lo dejó con la mano tendida. Así de mal terminaron las cosas para Luis.

Las palmaditas que Adrián le prodigó al despedirlo son un presagio de lo que viene en los próximos meses.

Sé también de muy buena fuente, que Tatiana se frotó las manos con este debate anticipado.

Pero si fuera inteligente -que no lo es- reaccionaría con suma precaución.

Si fuera inteligente -que no lo es- dejaría de andar encampañada y encampanada, porque si a il Divo lo hicieron pomada, a ella la van a hacer empanada.

Las elecciones del próximo año van a ser tan importantes como las de 2030, porque Nuevo León es por mucho la joya más preciada de MORENA y el partidazo ya NO cuenta con Luis para diluir a la oposición. NO, después de morder anzuelos como el de este viernes.

Y viendo como Tatiana se solaza creyendo que el “cara a cara” favorece sus aspiraciones gubernamentales, MORENA tampoco cuenta con ella.

Aquí opera la vieja maldición del imperio que gobernó a México por más de 70 años: el que se mueve, no sale en la foto, atribuida a Fidel Velázquez, patriarca de la CTM.

$!Tatiana Clouthier.
Tatiana Clouthier. Grupo Detona

Y de refilón o de rebaba, va una irreverente observación a manera de “feliz cumpleaños” para mi amiga la senadora Judith Díaz: la entrevista que dio desde su convalecencia, apoyando la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es una bandera muy raída del PPT, el Partido del Poquito Trabajo, que está en pugna abierta con MORENA por la iniciativa de Ley promovida por Sheinbaum contra las legislaturas plurinominales.

Judith cabeceó para el lado del chingazo, hablando en términos boxísticos.

Entonces, aquí van los prometidos videos de las desbarradas de il Divo.

Como decía mi abuela la alcaldesa: “A ti te lo dijo, mijo, entiéndelo tú mi nuera”.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún, y en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
política

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Luis Donaldo Colosio Riojas

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Harfuch, corrigiendo obsesiones

Corrigiendo obsesiones
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
En Coahuila, autoridades blindaron todas las entradas al estado para evitar el ingreso de criminales.

Coahuila, sin presencia del CJNG ni de otros grupos criminales; descartan efecto por caída del ‘Mencho’
La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad tras los operativos desplegados en Jalisco por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras ola de violencia por ‘El Mencho’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
El territorio semiautónomo danés cuenta con un sistema de salud gratuito para sus ciudadanos, un punto de fricción tras el anuncio del envío de un buque hospital estadounidense.

Dinamarca rechaza el plan de Trump de enviar un barco hospital a Groenlandia
Sharon Melzer, de 24 años, desde hace tiempo cree en el poder de la manifestación.

Manifiesta el futuro que deseas con ayuda de la IA