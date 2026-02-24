Luis il Divo
Plácido DETONA Lo siento por sus compadres, pues se los va a llevar de corbata
¿Les platico? ¡Arre!
Luis Donaldo Colosio Riojas está manchando una marca.
Pero que Tatiana Clouthier no se alborote en sus afanes morenistas para suceder a Samuel, porque ella está haciendo lo mismo desde que aceptó las dádivas de López Obrador, traicionando el legado del Maquío.
De hecho, Luis y Tatiana se parecen en que ambos son hijos de mártires y los dos contaron con el apoyo y simpatías de AMLO.
De buena fuente les digo a ambos: YA NO.
Luis il Divo está mareado y así lo demostró desde que cayó en la cama que le tendió Adrián con el tema de Next Energy.
Quien propone un duelo lo hace porque sabe que va a ganar y así sucedió en el “cara a cara” que ambos protagonizaron.
Me consta que hubo al menos dos personas de mucho oficio político que le sugirieron dejar correr la bola y no engancharse.
Pero il Divo está colmado de soberbia y NO los escuchó.
Los videos que adjunto al final de este artículo son testimonio de la barrida que sufrió innecesariamente.
Hasta el “moderador” del “cara a cara” la llevó, cuando al final, il Divo lo dejó con la mano tendida. Así de mal terminaron las cosas para Luis.
Las palmaditas que Adrián le prodigó al despedirlo son un presagio de lo que viene en los próximos meses.
Sé también de muy buena fuente, que Tatiana se frotó las manos con este debate anticipado.
Pero si fuera inteligente -que no lo es- reaccionaría con suma precaución.
Si fuera inteligente -que no lo es- dejaría de andar encampañada y encampanada, porque si a il Divo lo hicieron pomada, a ella la van a hacer empanada.
Las elecciones del próximo año van a ser tan importantes como las de 2030, porque Nuevo León es por mucho la joya más preciada de MORENA y el partidazo ya NO cuenta con Luis para diluir a la oposición. NO, después de morder anzuelos como el de este viernes.
Y viendo como Tatiana se solaza creyendo que el “cara a cara” favorece sus aspiraciones gubernamentales, MORENA tampoco cuenta con ella.
Aquí opera la vieja maldición del imperio que gobernó a México por más de 70 años: el que se mueve, no sale en la foto, atribuida a Fidel Velázquez, patriarca de la CTM.
Y de refilón o de rebaba, va una irreverente observación a manera de “feliz cumpleaños” para mi amiga la senadora Judith Díaz: la entrevista que dio desde su convalecencia, apoyando la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es una bandera muy raída del PPT, el Partido del Poquito Trabajo, que está en pugna abierta con MORENA por la iniciativa de Ley promovida por Sheinbaum contra las legislaturas plurinominales.
Judith cabeceó para el lado del chingazo, hablando en términos boxísticos.
Entonces, aquí van los prometidos videos de las desbarradas de il Divo.
Como decía mi abuela la alcaldesa: “A ti te lo dijo, mijo, entiéndelo tú mi nuera”.
Cajón Desastre:
- Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún, y en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana.