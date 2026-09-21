Luto en el cine chileno y argentino

El pasado martes 15, en lo que talentos del cine norteamericano, como el actor Tommy Lee Jones y el director Oliver Stone, llegaban a los 80 años de edad, falleció un renombrado cineasta chileno.

Hablamos del gran documentalista Patricio Guzmán, quien falleció a los 85 años de edad. Dedicó toda su vida a retratar la historia de su país desde sus tiempos más turbulentos, como sucedió al capturar los hechos que desembocaron en el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 desde su primer largometraje, “El primer año” (1971), sobre los doce meses iniciales del gobierno de Salvador Allende, hasta su último documental, “Mi país imaginario” (2022), donde regresó a otra etapa transitoria de su país a un gobierno que resultó, según algunos, como “el más izquierdista” desde Allende, como lo fue el de Boric (2022-2026).

Precisamente al haberle dado seguimiento a Salvador Allende con cámara en mano provocó lo mismo que con otro compatriota cineasta suyo, como Miguel Littin, y se exiliaron en el extranjero en la primera oportunidad después del mencionado golpe de estado (Guzmán fallece en París, que fue su segunda patria desde este suceso) pero pudo rescatar los negativos de una trilogía que bajo el título de “La batalla de Chile” (1975) puede encontrarse para su visionado en el catálogo de MUBI. Mientras tanto, en Netflix puede encontrarse otra de sus joyas como lo es “Nostalgia de la luz” (2010), donde combina su pasión por la astronomía con los remanentes de la dictadura.

El fin de semana, en otro contexto, la ciudad de Los Ángeles vivió un festejo cinematográfico con la inauguración del Museo Lucas del Arte Narrativo. Fundado por el creador de la saga de “La Guerra de las Galaxias”, George Lucas, y su esposa, la empresaria Mellody Hobson, cuenta con alrededor de 1,300 piezas del mencionado arte narrativo de la historia fílmica del genio creativo para la cual se dio cita “la crema y nata” de la industria hollywoodense que incluyó a sus amigos y colegas Steven Spielberg y Francis Ford Coppola; Peter Jackson; Robert De Niro; Christopher Nolan y nuestro compatriota Guillermo del Toro, entre otros.

Para terminar, y siguiendo con noticias tristes, el mismo sábado 18 en que se llevó a cabo la mencionada apertura se dio a conocer la muerte a los 79 años de edad en Buenos Aires, Argentina, del director de arte originario de aquel país Eugenio Zanneti, quien hizo historia en los premios Oscar al ganar la estatuilla en la terna a la Mejor Dirección de Arte de 1995 por su trabajo en el drama de época “Restauración”, de Michael Hoffman, protagonizada por Sam Neill y Robert Downey Jr.; fue nominado por segunda y última ocasión por “Más allá de los sueños” (Vincent Ward, 1998), protagonizada por Robin William e hizo en México “Zapata” (Alfonso Arau, 2004).

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