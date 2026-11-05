Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 5 noviembre 2026 05:00 AP por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump “...Perdió Trump en la elección...”. Lo diré sin disimulo: al rufián amarillento le dieron en ese evento una patada en el... Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia