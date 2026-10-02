Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 2 octubre 2026 05:00 EL UNIVERSAL por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Manganitas Investigaciones Personajes Andrés Manuel López Beltrán “...Investiga Estados Unidos a Andy...”. No será cosa arriesgada decir lo que otro dirá: que las inspecciones ya van llegando a “La Chingada”. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Manganitas Investigaciones Personajes Andrés Manuel López Beltrán Encuesta Vanguardia