Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 6 octubre 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump “...Trump teme perder algunos estados...”. Me causa una gran sorpresa que tenga tales cuidados. ¿Teme perder los estados y ya perdió la cabeza? Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia