Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 10 septiembre 2026 05:00 CUARTOSCURO por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Críticas Manganitas Política México Personajes Claudia Sheinbaum “...Claudia Sheinbaum dice que defenderá la soberanía...”. Un comentador arisco dijo en manera indiscreta al oír la cantaleta: “Ya dele la vuelta al disco”. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Críticas Manganitas Política México Personajes Claudia Sheinbaum Encuesta Vanguardia