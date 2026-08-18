Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
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“...Un hijo de AMLO se pasea por Estados Unidos...”.

Se antoja injustificada

la nota que he mencionado:

el hijo en el otro lado,

¡y el papá anca “La Chingada”!

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