Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 18 agosto 2026 05:00 REDES SOCIALES por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Manganitas Visa Política México Personajes Andrés Manuel López Obrador “...Un hijo de AMLO se pasea por Estados Unidos...”. Se antoja injustificada la nota que he mencionado: el hijo en el otro lado, ¡y el papá anca “La Chingada”! Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Manganitas Visa Política México Personajes Andrés Manuel López Obrador Encuesta Vanguardia