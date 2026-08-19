Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 19 agosto 2026 05:00 CUARTOSCURO por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Huachicol Manganitas Personajes Andrés Manuel López Beltrán Organizaciones FGR “...Exonera la Fiscalía a Andy...”. Son de la misma macoya, y van en el mismo tren: la Fiscalía también exoneró a Rocha Moya. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Huachicol Manganitas Personajes Andrés Manuel López Beltrán Organizaciones FGR Encuesta Vanguardia