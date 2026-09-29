Joven polaca se quita la vida al norte de Saltillo
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Acabó con su vida tras colgarse del baño en su domicilio, en el Edificio Voel
Una mujer de origen polaco fue encontrada sin vida la tarde de este martes al interior del baño de su casa, ubicada en el edificio Voel Residencial, ubicado al norte de Saltillo.
El reporte originó una movilización por parte de la Fiscalía de Feminicidios, para tomar conocimiento. Todo sucedió en el piso número 12 del alojamiento habitacional ubicado en bulevar Nazario S. Ortiz Garza entre Rufino Tamayo.
La víctima ha sido identificada como Karniszewska Paulina, quien contaba con la edad de 26 años. Su cuerpo fue localizado al interior del baño, en ropa interior, colgada con un fragmento de tela que ató a una estructura de metal.
Masimmilianni Rosa, de 50 años y pareja de la víctima, mencionó que tenían residiendo en México más de un año. Se mudaron a Saltillo hace más de tres meses y asegura que no sufría de maltratos físicos ni padecía enfermedades.
Hizo varios llamados al sistema de emergencias 911, donde se aproximaron autoridades. Tras las investigaciones localizaron un teléfono celular, donde envió mensajes de texto a sus familiares.
Uno de ellos era dirigido a su mamá a quien le pedía perdón por estar peleada, se sentía sola y estaba deprimida. Dicho aparato quedó en resguardo de la autoridad, mientras que su pareja fue llevado ante la agencia del ministerio público.
Los guardias de seguridad del edificio confirmaron que la pareja de extranjeros tenía poco de residir. Pero no tenían comunicación con los residentes por instrucciones de la empresa y su obligación era darles acceso o salida.
El cuerpo de la víctima fue llevado a las instalaciones del servicio médico forense para practicarle autopsia de ley.