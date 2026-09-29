Joven polaca se quita la vida al norte de Saltillo

Una mujer de origen polaco fue encontrada sin vida la tarde de este martes al interior del baño de su casa, ubicada en el edificio Voel Residencial, ubicado al norte de Saltillo.

El reporte originó una movilización por parte de la Fiscalía de Feminicidios, para tomar conocimiento. Todo sucedió en el piso número 12 del alojamiento habitacional ubicado en bulevar Nazario S. Ortiz Garza entre Rufino Tamayo.

La víctima ha sido identificada como Karniszewska Paulina, quien contaba con la edad de 26 años. Su cuerpo fue localizado al interior del baño, en ropa interior, colgada con un fragmento de tela que ató a una estructura de metal.

Masimmilianni Rosa, de 50 años y pareja de la víctima, mencionó que tenían residiendo en México más de un año. Se mudaron a Saltillo hace más de tres meses y asegura que no sufría de maltratos físicos ni padecía enfermedades.