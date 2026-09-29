Saltillo Soccer derrota 3-1 a Club Calor y sigue firme en la Copa Promesas

Saltillo Soccer volvió a imponerse sobre Club Calor en la Copa Promesas 2026-27. Los Coyotes derrotaron 3-1 al conjunto visitante este martes en el Estadio Olímpico, en un partido en el que tuvieron que jugar con un hombre menos desde el primer tiempo. El encuentro tuvo movimiento desde los primeros minutos. Al 15’, Ricardo “Ricky” Reyes apareció para poner adelante a Saltillo Soccer y darle ventaja al conjunto local.

Sin embargo, los Coyotes recibieron un golpe importante poco después. Al 20’, el portero titular Aarón Hidrogo fue expulsado, por lo que Saltillo tuvo que modificar su planteamiento y jugar con 10 elementos durante el resto del compromiso. Ante la salida de Hidrogo, ingresó al terreno de juego Christian Tapia, exguardameta de Mazatlán, quien tomó el lugar bajo los tres postes para afrontar el resto del partido.

Club Calor aprovechó la situación y consiguió emparejar el marcador antes del descanso. Así, los equipos se fueron al vestidor con el 1-1 en el marcador, pese a que Saltillo disputó parte de la primera mitad en inferioridad numérica. Para el complemento, los Coyotes encontraron nuevamente la ventaja prácticamente desde el arranque. Al 47’, Salvador “Rayito” Medina marcó el segundo tanto de Saltillo Soccer para colocar el 2-1. Con la ventaja, el conjunto saltillense tuvo que administrar el partido y contener los intentos de Club Calor por volver a equilibrar las acciones. Christian Tapia permaneció bajo el arco después de haber ingresado por Hidrogo en la primera mitad. Cuando el partido se acercaba a su final, Saltillo consiguió sentenciar el resultado. Al 89’, Julio “La Tripa” Rodríguez apareció para marcar el tercer gol de los Coyotes y establecer el 3-1 definitivo. De esta manera, Saltillo Soccer volvió a derrotar a Club Calor, rival al que ya había vencido 3-0 en la primera jornada de la Copa Promesas. En aquella ocasión, los anotadores fueron Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez.

Los Coyotes también sumaron previamente un empate 1-1 ante Irritilas FC, partido que ganaron 4-2 en penales, y una victoria de 3-2 sobre Santos Laguna. El triunfo de este martes permite a Saltillo continuar con actividad dentro de la Copa Promesas mientras combina su participación con la Liga Premier Serie A, en una semana en la que nuevamente tuvo que afrontar compromisos en ambas competencias. Además del resultado, el duelo ante Club Calor dejó como uno de sus principales acontecimientos la actuación de Saltillo con un jugador menos durante buena parte del partido y el ingreso de Christian Tapia para ocupar el arco tras la expulsión de Hidrogo.