Donald Trump desiste de batalla legal contra E. Jean Carroll por abuso sexual
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Tras el veredicto civil de 2023, el mandatario estadounidense no apelará el pago por difamación a la autora.
Donald Trump decidió poner fin a su batalla judicial contra la escritora E. Jean Carroll. El mandatario estadounidense desistió formalmente de la apelación que buscaba evitar el pago de una indemnización por abuso sexual y difamación.
El acuerdo de desistimiento definitivo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. Al retirar la apelación “con perjuicio”, el equipo legal de Trump renuncia de manera permanente a cualquier intento futuro de anular el veredicto o recuperar el dinero del caso.
La indemnización supera los 5,6 millones de dólares y ya fue ordenada para su entrega a la demandante. El juez federal Lewis Kaplan autorizó la liberación de estos fondos que incluyen los 5 millones del fallo original de mayo de 2023, más los intereses acumulados desde una cuenta judicial de garantía.
EL ABUSO SE COMETIÓ DESDE HACE DÉCADAS
El caso inició tras la denuncia civil presentada por Carroll, en la que acusó al empresario de haberla agredido sexualmente en la década de 1990 y de haber dañado su reputación con sus declaraciones posteriores. El jurado declaró a Trump responsable de ambos cargos en 2023.
SEGUNDA DEMANDA POR DIFAMACIÓN
Esta medida cierra únicamente el primer juicio, dejando resuelta la disputa del veredicto inicial. Sin embargo, Trump aún enfrenta otro proceso legal con la misma autora, en el cual fue condenado a pagar 83,3 millones de dólares por nuevas declaraciones difamatorias realizadas durante su gestión.
DECLARACIÓN DE LA VICTIMA
Sus abogadas, encabezadas por Roberta Kaplan, destacaron la firmeza con la que se logró el cobro y la finalización formal del proceso iniciado en 2019, señalando que representa una victoria absoluta respecto a la rendición de cuentas.