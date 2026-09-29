Donald Trump desiste de batalla legal contra E. Jean Carroll por abuso sexual

Donald Trump decidió poner fin a su batalla judicial contra la escritora E. Jean Carroll. El mandatario estadounidense desistió formalmente de la apelación que buscaba evitar el pago de una indemnización por abuso sexual y difamación.

El acuerdo de desistimiento definitivo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. Al retirar la apelación “con perjuicio”, el equipo legal de Trump renuncia de manera permanente a cualquier intento futuro de anular el veredicto o recuperar el dinero del caso.

La indemnización supera los 5,6 millones de dólares y ya fue ordenada para su entrega a la demandante. El juez federal Lewis Kaplan autorizó la liberación de estos fondos que incluyen los 5 millones del fallo original de mayo de 2023, más los intereses acumulados desde una cuenta judicial de garantía.

EL ABUSO SE COMETIÓ DESDE HACE DÉCADAS

El caso inició tras la denuncia civil presentada por Carroll, en la que acusó al empresario de haberla agredido sexualmente en la década de 1990 y de haber dañado su reputación con sus declaraciones posteriores. El jurado declaró a Trump responsable de ambos cargos en 2023.