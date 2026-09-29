Coahuila se ubica en el top 5 por divorcios en el país

Coahuila se ubicó entre las cinco entidades del país con mayor incidencia de divorcios, tanto en la relación de matrimonios disueltos como en la tasa por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Estadística de Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al cierre de 2025, en la entidad se registraron seis mil 882 divorcios ante notarías o juzgados, con una tasa de 2.9 por cada 100 mil habitantes.

Además, por cada 100 matrimonios celebrados en Coahuila, se contabilizaron 48.2 divorcios, una proporción que coloca al estado en el quinto lugar nacional con el indicador más alto. Aunque la cifra representa una ligera disminución respecto a 2024, cuando se reportaron 50.9 divorcios por cada 100 matrimonios, la entidad se mantiene entre las de mayor incidencia en el país.

En 2025 se registraron 155,254 divorcios en México:

🚺🚹 154,339 en parejas constituidas por una mujer y un hombre

🚺🚺 597 en parejas conformadas por mujeres

🚹🚹 318 en parejas de hombres



En el mismo periodo, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.6 divorcios.



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En la relación de matrimonios y divorcios, Coahuila solo se ubicó por debajo de Campeche, con 62.5; Tamaulipas, con 62.3; Nuevo León, con 56.4, y Tlaxcala, con 50.8 divorcios por cada 100 matrimonios. En cuanto a la tasa de divorcios por cada 100 mil habitantes, la entidad también ocupó el quinto lugar nacional, por debajo de Campeche, con 4.4; Nuevo León, con 3.5; Tamaulipas, con 3.3, y Aguascalientes, con 3.0.

La estadística también revela que el 91.4 por ciento de los divorcios registrados en Coahuila se resolvieron por la vía de una sola voluntad, mientras que el 8.6 por ciento restante correspondió a procedimientos por mutuo consentimiento. Los datos reflejan que, pese a la reducción observada respecto al año anterior, Coahuila continúa entre las entidades con mayor proporción de divorcios en relación con los matrimonios registrados.

Temas

Divorcios Matrimonio A20

Localizaciones

Coahuila

Organizaciones

INEGI

