Coahuila se ubica en el top 5 por divorcios en el país

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    Coahuila se ubica en el top 5 por divorcios en el país
    A pesar de una ligera baja en comparación con 2024, Coahuila sigue siendo de los líderes en separaciones ante la ley. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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La entidad se ubicó en esta posición tanto por la relación de matrimonios disueltos, como en la tasa por cada 100 mil habitantes

Coahuila se ubicó entre las cinco entidades del país con mayor incidencia de divorcios, tanto en la relación de matrimonios disueltos como en la tasa por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Estadística de Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al cierre de 2025, en la entidad se registraron seis mil 882 divorcios ante notarías o juzgados, con una tasa de 2.9 por cada 100 mil habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-por-cada-100-parejas-que-se-casan-se-divorcian-50-EK22824213

Además, por cada 100 matrimonios celebrados en Coahuila, se contabilizaron 48.2 divorcios, una proporción que coloca al estado en el quinto lugar nacional con el indicador más alto.

Aunque la cifra representa una ligera disminución respecto a 2024, cuando se reportaron 50.9 divorcios por cada 100 matrimonios, la entidad se mantiene entre las de mayor incidencia en el país.

En la relación de matrimonios y divorcios, Coahuila solo se ubicó por debajo de Campeche, con 62.5; Tamaulipas, con 62.3; Nuevo León, con 56.4, y Tlaxcala, con 50.8 divorcios por cada 100 matrimonios.

En cuanto a la tasa de divorcios por cada 100 mil habitantes, la entidad también ocupó el quinto lugar nacional, por debajo de Campeche, con 4.4; Nuevo León, con 3.5; Tamaulipas, con 3.3, y Aguascalientes, con 3.0.

https://vanguardia.com.mx/vida/bienestar/el-divorcio-inunda-las-redes-sociales-gracias-a-que-los-creadores-encuentran-audiencia-y-apoyo-al-compartir-sus-penas-MH23600268

La estadística también revela que el 91.4 por ciento de los divorcios registrados en Coahuila se resolvieron por la vía de una sola voluntad, mientras que el 8.6 por ciento restante correspondió a procedimientos por mutuo consentimiento.

Los datos reflejan que, pese a la reducción observada respecto al año anterior, Coahuila continúa entre las entidades con mayor proporción de divorcios en relación con los matrimonios registrados.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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