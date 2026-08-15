Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 15 agosto 2026 05:00 por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Opinión Visa Política México Localizaciones Estados Unidos Personajes Andrés Manuel López Beltrán “... Le retiran a Andy la visa americana...”. Se la retiraron ya, y no volverán a dársela. (Al que deberían quitársela es más bien a su papá). Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Opinión Visa Política México Localizaciones Estados Unidos Personajes Andrés Manuel López Beltrán Encuesta Vanguardia