Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 4 octubre 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump “...Trump puede perder la elección siguiente...”. Si va bien esa elección –lo pido con sentimiento– perderá el amarillento, mas ganará su nación. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Elecciones Manganitas Localizaciones Estados Unidos Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia