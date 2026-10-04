Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    EFE

“...Trump puede perder la elección siguiente...”.

Si va bien esa elección

–lo pido con sentimiento–

perderá el amarillento,

mas ganará su nación.

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